رئیس پلیس راه البرز اعلام کرد:
اعلام محدودیتهای ترافیکی در محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران_شمال در روز جمعه
رئیس پلیس راه استان البرز از اعمال محدودیتهای مقطعی تردد در محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در روز جمعه ۱۶ آبان خبر داد و گفت: تردد خودروها در مسیر جنوب به شمال از ساعتهای میانی روز متوقف و در ساعات بعدی مسیر بالعکس بهصورت یکطرفه خواهد شد.
به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان کرمی، رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به محدودیتهای تردد راههای مواصلاتی البرز، اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه ۱۶ آبانماه از مسیر آزادراه تهران – شمال به سمت مازندران ممنوع میشود.
وی افزود: همچنین از ساعت ۱۳ همان روز، تردد از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس متوقف خواهد شد.
کرمی با اشاره به انسداد مسیر از مبادی ورودی استان گفت: تردد خودروهایی که قصد عزیمت به مازندران را دارند نیز از ساعت ۱۱ روز جمعه از میدان امیرکبیر کرج به سمت جاده چالوس ممنوع است.
رئیس پلیس راه البرز ادامه داد: بهمنظور تسهیل بازگشت خودروها، از ساعت ۱۵ همان روز مسیر مرزنآباد به سمت کرج و تهران با اعلام مأموران پلیس راه در محل، بهصورت یکطرفه خواهد بود.
وی از رانندگان خواست با توجه به محدودیتهای پیشبینیشده، زمان سفر خود را بهگونهای تنظیم کنند که با ترافیک و انسداد مسیر مواجه نشوند.