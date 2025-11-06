خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه البرز اعلام کرد:

اعلام محدودیت‌های ترافیکی در محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران_شمال در روز جمعه

اعلام محدودیت‌های ترافیکی در محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران_شمال در روز جمعه
کد خبر : 1710532
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه استان البرز از اعمال محدودیت‌های مقطعی تردد در محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در روز جمعه ۱۶ آبان خبر داد و گفت: تردد خودروها در مسیر جنوب به شمال از ساعت‌های میانی روز متوقف و در ساعات بعدی مسیر بالعکس به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد.

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان کرمی، رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به محدودیت‌های تردد راه‌های مواصلاتی البرز، اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه از مسیر آزادراه تهران – شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۳ همان روز، تردد از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس متوقف خواهد شد.

کرمی با اشاره به انسداد مسیر از مبادی ورودی استان گفت: تردد خودروهایی که قصد عزیمت به مازندران را دارند نیز از ساعت ۱۱ روز جمعه از میدان امیرکبیر کرج به سمت جاده چالوس ممنوع است.

رئیس پلیس راه البرز ادامه داد: به‌منظور تسهیل بازگشت خودروها، از ساعت ۱۵ همان روز مسیر مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران با اعلام مأموران پلیس راه در محل، به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

وی از رانندگان خواست با توجه به محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده، زمان سفر خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که با ترافیک و انسداد مسیر مواجه نشوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ