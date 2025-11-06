وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
وجود مسکن میتواند در ماندگاری نیروی کار موثر باشد / تفاهمنامه مسکن کارگری استان مرکزی امضا شد
حمایت مالی از واحدهای صنعتی دارای مشکل
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسئله مسکن کارگری اشاره کرده و گفت: کارگران به علت کمبود مسکن پس از مدتی به تهران یا شهرهای دیگر مهاجرت میکنند. در این راستا وجود مسکن میتواند در ماندگاری نیروی کار موثر باشد.
به گزارش ایلنا، احمد میدری در حاشیه آغاز عملیات اجرایی مسکن کارگری شهرستان زرندیه در جمع خبرنگاران، افزود: در این راستا امروز تفاهمنامه مسکن کارگری استان مرکزی بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت راهوشهرسازی منعقد شد.
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه مقرر شد که وزارت راهوشهرسازی برای کارخانجاتی که در حوزه مسکن کارگری سرمایهگذاری میکنند، تسهیلاتی را در نظر بگیرد. در این راستا اگر ۲۰ درصد هزینهها توسط صنایع تامین شود، به واحد صنعتی زمین داده شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: استان مرکزی از مهمترین استانهای صنعتی است و امروز کلنگزنی آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن کارگری شهرستان زرندیه در شهر مامونیه با هدف تامین مسکن کارگران و ماندگاری آنها در منطقه انجام شد.
میدری به تصمیم جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری بانک مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: کارگران واحدهای صنعتی که در تابستان سال جاری بیمه آنها قطع شده است، مشمول حمایت بانک مرکزی خواهند شد.
وی به شرایطی که این تصمیم برای مشمولین ایجاد میکند اشاره کرده و بیان داشت: شرایط این موضوع به شیوهای است که بانک مرکزی تسهیلاتی را در اختیار واحدهای صنعتی دارای مشکل قرار خواهد داد تا کارگران به محل کار خود بازگردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: فهرست صنایع درگیر این مشکلات در استان در اختیار استاندار مرکزی قرار داده میشود. دادهها از سازمان تامین اجتماعی اخذ شده است و با جدیت این طرح پیگیری میشود تا تسهیلات لازم به سرعت تامین شود.