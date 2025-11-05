دسترسی به حرم شاهچراغ (ع)، حافظیه و سعدیه با اتصال خط ۱ به ۴ مترو

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با اشاره به موقعیت منحصربه‌فرد این شهر به‌عنوان مهد فرهنگ و تمدن ایران، تأکید کرد: میلیون‌ها زائر و گردشگر سالانه به شیراز سفر می‌کنند و اکنون با اجرای خط ۱ به ۴ مترو، دسترسی به حرم مطهر شاهچراغ(ع)، حافظیه، سعدیه و دیگر جاذبه‌ها سریع‌تر و آسان‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه بیان کرد: طول این خط ۲۸۵۰ متر است و در مسیر خود ۶ ایستگاه مسافرگیری خواهد داشت.

شهردار شیراز افزود: عرض حفاری تونل ۱۲ متر و در بخش ایستگاه‌ها به ۱۶ متر می‌رسد.

سکاندار مدیریت شهری شیراز با بیان مسیر پروژه اتصال خط ۱ به ۴ مترو گفت: مسیر از چهارراه زند در خط یک مترو آغاز می‌شود و پس از عبور از خیابان‌های توحید، چهارراه مشیر، سه‌راه نمازی و مقابل حرم مطهر شاهچراغ(ع) به میدان شاهزاده قاسم در خط ۴ می‌رسد و نهایتاً به پایانه احمدی ختم می‌شود.

اسدی با اشاره به پیشرفت پروژه خط ۱ به ۴ مترو در سه جبهه فعال گفت: در کارگاه زند، حفاری تونل دسترسی به پایان رسیده و ۲۲۰ متر از تونل اصلی حفاری شده است. در کارگاه شاهچراغ(ع)، رمپ و تونل دسترسی ۱۲۰ متری تکمیل شده و کار برای آغاز حفاری تونل اصلی آماده است. همچنین در کارگاه احمدی، دال رمپ ۱۲۰ متری اجرا شده و خاک‌برداری زیر دال و حفاری تونل دسترسی برای ورود به تونل اصلی در جریان است.

شهردار شیراز با تأکید بر اولویت عدالت اجتماعی در مدیریت شهری تصریح کرد: امروز در شیراز هیچ منطقه‌ای از خدمات شهری محروم نیست؛ از پروژه‌های زیرزمینی مانند مترو تا طرح‌های بلندپروازانه در ارتفاعات، از جمله پارک آبی، آکواریوم و تله‌کابین.

وی در بخشی از سخنان خود با تجلیل از کارگران و مهندسان پروژه گفت: اجرای مترو کاری دشوار و پرهزینه است؛ مردمی که بر سطح زمین تردد می‌کنند، شاید ندانند در عمق ۲۰ متری، افرادی در تاریکی و بدون دسترسی به موج تلفن، شبانه‌روز برای رفاه آنان تلاش می‌کنند.

این مقام ارشد شهری شیراز پروژه اتصال خط ۱ به ۴ مترو را نه‌تنها یک طرح ترافیکی، بلکه نماد عزم مدیریت شهری برای ارتقای رفاه عمومی و تقویت پیوند میان میراث تاریخی و زندگی مدرن دانست.

انتهای پیام/