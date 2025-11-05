‌‌‌به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای فارس، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه‌ای فارس، در ابتدای این مراسم ضمن بیان خوش‌آمد به مدعوین، طرح دانش‌آموزی نجات آب را برنامه‌ای اثرگذار در بُعد فرهنگی برای حفاظت و صیانت از منابع ارزشمند آب دانست.

‌فرزاد جمشیدی، همراهی اداره کل آموزش‌و‌پرورش فارس در اجرای طرح داناب را ستود و با اشاره به پیشینه موفق این طرح در استان، نسبت به ارتقاء سطح همکاری و مشارکت در طرح دانش‌آموزی نجات آبی طی سال تحصیلی ١٤٠٤- ١٤٠۵ ابراز امیدواری کرد.

‌در ادامه این مراسم، معاون اداره کل آموزش‌و‌پرورش استان فارس به سخنرانی پرداخت و ضمن تاکید بر اهمیت راهکار‌های پیشگیرانه در مواجهه صحیح با مشکلات، طرح داناب را یکی از این اقدامات برشمرد.

رحیم کامیاب، با قدردانی از مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره به نمایندگی از مجموعه شرکت آب منطقه‌ای فارس، تعامل بین این شرکت و آموزش‌و‌پرورش در سطح استان را مطلوب توصیف کرد.

معاون آموزش‌و‌پرورش فارس همچنین با اشاره به اهمیت آب و حفاظت از منابع آب، گفت: همه اهمیت آب به‌ویژه در شرایط امروز کشور را باید به خوبی درک کرده و تلاش کنیم که با آموزش رویکرد‌های پیشگیرانه، این وضعیت را بهبود بخشیم.

مدیر حوزه هیئت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس نیز در سخنانی گفت: طرح داناب که از سنوات قبل در کشور شروع شده، طی چهارسال اخیر در فارس با نتایج خوبی همراه بوده است.

کرامت‌الله کریمی‌مزیدی گفت: قبل از این تصور می‌شد که با تامین و حفاظت منابع و به‌دسترس رساندن آب از طریق حفر چاه و احداث سد و اجرای پروژه‎‌های آب‌رسانی و...، وظایف محوله به صنعت آب در کشور محقق خواهد شد، حال‌آنکه امروز اثبات شده تا بهره‌وری و مصرف صحیح آب مناسب نباشد، وظیفه ذخایر این مایه ارزشمند حیات، کامل نشده است.

کریمی‌مزیدی با اشاره‌ای به وضعیت سیمای آب فارس، کاهش بارندگی و حجم ذخایر آب‌های سطحی و افت آبخوان‌های زیرزمینی، تاکید کرد: اگر بهره‌وری و مصرف مناسب نباشد، در آینده‌ای نه‌چندان دور با کمبود و بحران آب و لطمات و عواقب آن نظیر ازبین رفتن کشاورزی، خالی شدن روستا‌ها، شورشدن منابع آب زیرزمینی و فرونشست و... مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون میزان آب مصرفی سالانه در فارس عددی بالغ‌بر ٧ ملیارد و ۵٠٠ میلیون مترمکعب است، گفت: براساس بررسی‌ها، اگر الگو‌های مصرف آب در همه بخش‌های کشاورزی، صنعت، شرب و محیط‌زیست رعایت شده و زیرساخت‌ها نیز فراهم باشد، امکان زندگی مطلوب با حجم کم‌تری از این میزان آب، وجود دارد.

کریمی‌مزیدی به مسئولیت اجتماعی جامعه نسبت به منابع ارزشمند آب اشاره و اضافه کرد: باید این نگاه که دولت موظف به تامین هر میزان آب مورد نیاز شهروندان است، به رفتار صحیح در زمینه مصرف منابع ارزشمند آب و متناسب و بهینه‌سازی مصارف در بخش‌های مختلف تغییر کند.

این مقام مسئول با اشاره به این نکته که در استانی به گستره فارس می‌توان به متراتب می‌زانی کمتر از استفاده موجود در سال، زندگی مطلوبی داشت، گفت: قطعا با کاهش ٨٠٠ میلیون مترمکعبی برداشت از منابع آبی، امکان متوقف کردن و جلوگیری از فرونشست و بحران‌های زیست‌محیطی مرتبط با آب را خواهیم داشت.

کریمی‌مزیدی با اشاره به پیشینه تمدنی و فرهنگ متمدنانه ایرانیان در مواجهه با آب و مصرف بهینه این نعمت ارزشمند الهی، خاطرنشان کرد: باید با اقدامات فرهنگی مستمر، انتظار تامین آب بیشتر در جامعه که منجر به فشار مضاعف به منابع آبی است را به مصرف بهینه و افزایش بهره‌وری آب در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب، تغییر دهیم.

این مقام مسئول در شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین گفت: طرح داناب، گامی مهم و اثرگذار در راستای کمک به ارتقاء دانش، سوادآبی و آگاهی‌های دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان جامعه در زمینه مصرف بهینه آب و حفاظت و صیانت موثر از این منابع بسیار ارزشمند، اجرایی شده است و با همکاری موثر و مطلوب آموزش‌و‌پرورش، تداوم خواهد داشت.

مدیر روابط عمومی آب منطقه‌ای فارس و نماینده مجری طرح داناب نیز با یادآوری اینکه امسال در فارس بالغ‌بر یک میلیون و ٢٠٠ هزار دانش‌آموز مشغول به تحصیل هستند، گفت: این جامعه بزرگ مخاطبان اصلی طرح داناب به شمار می‌روند.

محمدمهدی شریفی ضمن اشاره به پیشینه اجرایی شدن طرح داناب در کشور و فارس، خاطرنشان کرد: مخاطبان طرح داناب در طول سنوات اخیر از جهت کمی و کیفی توسعه‌یافته است.

شریفی در‌خصوص آمار کلی مخاطبان طرح طی سه سال اخیر گفت: سال ١٤٠٢-١٤٠١ بالغ‌بر ٢٢٠ هزار دانش‌آموز و ١٨٠٠ معلم، سال ١٤٠٣-١٤٠٢ بالغ‌بر ٢٨٠ هزار دانش‌آموز و ٢۵٠٠ معلم و سال ١٤٠٤-١٤٠٣ بالغ‌بر ٢٩۵ هزار دانش‌آموز و ٢٨٠٠ معلم، مخاطب مستقیم طرح داناب در استان فارس بوده‌اند.

شریفی ادامه داد: از منظر اثربخشی نیز علاوه بر این که استان ما در ارزیابی شرکت مدیریت منابع آب ایران موفق به دریافت امتیاز کامل شده و یکی از شرکت‌های تخست در اجرای طرح را به خود اختصاص داده، آزمون‌های پیشین و پسین نیز حکایت از رشد در شاخص‌های آگاهی و نگرشی طرح داشته است.

‌وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه روند کنونی در سال تحصیلی جدید با قوت ادامه یابد، گفت: در مسیر نجات آب دست یکایک هم استانی‌های عزیز به‌ویژه معلمین و دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان را به گرمی می‌فشاریم.

‌شریفی با قدردانی از آنچه همکاری مطلوب اداره کل آموزش‌و‌پرورش فارس در اجرای موفق طرح داناب می‌خواند، گفت: داناب یک اقدام فرهنگی به شمار می‌رود و اثرگذاری چنین فعالیت‌هایی نیازمند صرف زمان است، ایران و ایرانیان قطعا با آینده‌سازانی که امروز همراه چنین برنامه‌هایی هستند، روز‌های روشنی تجربه خواهند کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، با بیان اینکه نسل جدید، بسیار تاثیرگذار هستند، گفت: با سرمایه‌گذاری صحیح روی این نسل، آینده‌ای بسیار روشن پیش‌روز جامعه خواهیم داشت. نماینده اداره کل آموزش‌و‌پرورش فارس در طرح داناب، نیز گفت: طرح دانش‌آموزی نجات آب و ارتقاء سواد آبی، در ٦٢ منطقه استان اجرایی شده است.

‌مریم قربانی با اشاره به موفقیت سه دوره گذشته طرح داناب در استان فارس، گفت: در چهارمین دوره این طرح بیش از هزار اثر توسط دانش‌آموزان مقاطع مختلف در زمینه‌های مختلف مرتبط با آب، به دبیرخانه طرح داناب ارسال شد.

قربانی با بیان اینکه، امسال شاهد افزایش کیفیت و کمیت آثار ارسالی به دبیرخانه داناب بودیم، گفت: امسال پس از داوری آثار، ٦٠٠ اثر به‌عنوان برگزیده در بخش‌های مختلف، انتخاب شد.

