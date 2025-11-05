در نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی ایران عنوان شد:
ایران از ظرفیتهای گستردهای در بخش مهندسی و صنعت برخوردار است / آموزش مهندسی زیربنای توسعه علمی کشور است
برنامههای تحولی در دانشگاه صنعت نفت
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت با اشاره به برنامههای تحولی که در دانشگاه صنعت نفت در دست اقدام است، گفت: این دانشگاه با بازنگری در ساختار آموزشی و پژوهشی، بار دیگر به جایگاه اصلی خود در تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنعت نفت بازخواهد گشت. دانشگاه صنعت نفت در آستانه واگذاری قرار داشت، اما با تدابیر وزیر نفت، این دانشگاه در ساختار وزارت نفت ابقا شد و برنامهریزی جامعی برای ارتقای کیفیت آموزشی آن در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امید شاکری در نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی ایران، افزود: در ارتباط با تاریخچه دانشگاه صنعت نفت، باید عنوان کرد که این دانشگاه از سال 1318 تاکنون 4 دوره آموزشی را پشت سر گذاشته و همواره مأموریت اصلی آن تربیت هدفمند نیروی انسانی برای صنعت نفت بوده است. از سال 1395 با حذف امتیاز استخدامی فارغالتحصیلان، کیفیت آموزشی دانشگاه دچار افت شد و اکنون تلاش میشود این روند اصلاح شود.
وی ادامه داد: دانشگاه صنعت نفت تاکنون بیش از 14 هزار فارغالتحصیل داشته، است. 94.5 درصد این فارغالتحصیلان پس از انقلاب آموزش دیدهاند و بخش قابل توجهی از مدیران برجسته صنعت نفت از میان آنان هستند. این دانشگاه در 4 دانشکده شامل نفت آبادان، نفت اهواز، نفت تهران و علوم دریایی محمودآباد فعالیت دارد و هر دانشکده مأموریت خود را دارد. آبادان بر کارشناسی، اهواز بر کارشناسی ارشد، تهران بر رشتههای مدیریتی و محمودآباد بر علوم دریایی تمرکز خواهد داشت.
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت به کاهش علاقهمندی جوانان به رشتههای مهندسی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در سال 1373 بیش از 400 هزار نفر در کنکور ریاضی شرکت کردند، اما در سال جاری این رقم به 137 هزار نفر رسیده است. این کاهش ناشی از شرایط بازار کار و درآمد رشتههای مهندسی است. در این راستا باید تدابیری اندیشیده شود تا با همکاری بخشهای دولتی و خصوصی، جذابیت این رشتهها برای جوانان افزایش یابد.
شاکری به طرح تحولی «دو و یک» برای تربیت کارشناسان اشاره کرده و با تشریح این طرح، تصریح کرد: در این طرح، دانشجویان 2 سال اول را در یکی از 10 دانشگاه برتر کشور میگذرانند، 2 سال بعد را در دانشگاه صنعت نفت ادامه میدهند و یک سال نیز دوره کارورزی در صنعت نفت خواهند داشت. این مدل آموزشی موجب ارتقاء مهارتهای عملی و افزایش ماندگاری نیروها در صنعت نفت خواهد شد. طرحی که آیندهای روشن در تربیت کارشناسان با خود به همراه دارد.
وی به بازنگری رشتههای آموزشی اشاره کرده و بیان داشت: با توجه به تحولات فناوری در جهان، رشتههای جدید و بینرشتهای در حال تدوین هستند که پس از اخذ مجوز از وزارت علوم، در دفترچه انتخاب رشته قرار خواهند گرفت. نقش دانشگاهها در تربیت نیروی انسانی متخصص پررنگ است و اگر برنامهریزی مناسبی در حوزه آموزش مهندسی انجام شود، میتوان استعدادهای برتر کشور را به سمت رشتههای مهندسی هدایت کرد و آینده صنعت نفت را با نیروی انسانی توانمند تضمین کرد.
مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این کنفرانس گفت: ایران از ظرفیتهای گستردهای در بخش مهندسی و صنعت برخوردار است و سالهاست که در مهندسی و تربیت نیروی انسانی متخصص پیشتاز منطقه است. اما با این وجود آنگونه که باید توفیقات اقتصادی حاصل نشده است. آینده کشور در دستان جوانانی است که در حال تحصیل هستند و میتوانند دانش را به فناوری و فناوری را به ثروت تبدیل کنند.
سید علی لطفیزاده افزود: نیروی انسانی ایران از با استعدادترینها در دنیاست و فارغالتحصیلان کشور در سراسر جهان موفق و موثر هستند، اما آموزشها باید هدفمند باشد و باید بدانیم برای چه تحصیل میکنیم و آیا منظومه آموزشی کشور ما به اهداف خود رسیده یا خیر. فرهنگ انتظار از دیگران باید جای خود را به فرهنگ اقدام فردی بدهد. اگر آموزشها هدفمند شوند و اقتصاد محور تصمیمگیریها باشد، ایران میتواند به قدرتی بزرگ در منطقه و جهان تبدیل شود.
وی ادامه داد: ایران دارای ذخایر معدنی 7 برابر متوسط جهانی و یکی از بزرگترین مخازن انرژی دنیا است و بهترین مهندسها، قدیمیترین صنایع و زیرساختهای قوی را دارد، اما همچنان با بحرانهایی مانند خاموشی برق، کمبود گاز و تعطیلی صنایع مواجه است. این نشان میدهد که باید در آموزش و بهرهبرداری از منابع انسانی بازنگری شود. ایران باید قدرت اقتصادی نخست منطقه میشد، بسیاری از اهداف محقق شدهاند، اما نقش اقتصادی ایران هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده است.
مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: باید تمامی فعالیتها بر محور اقتصاد متمرکز شود. در این راستا هر اقدامی که به پیشرفت اقتصادی کشور کمک نمیکند، باید کنار گذاشته شود. ایران وسعت سرزمینی و منابع طبیعی غنی و جمعیت جوان دارد، اما از نظر درصد جمعیت شاغل، سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و ارزش صادرات فناورانه در جایگاه مطلوبی قرار ندارد.
لطفیزاده با ارائه نمودارهایی از وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای توسعهیافته و مشابه منطقهای مانند ترکیه، عربستان و برزیل، تصریح کرد: ایران از نظر وسعت و جمعیت در جایگاه مناسبی قرار دارد، اگر این ظرفیتها حفظ و در برابر برنامههای دشمن برای کاهش توان سرزمینی مقاومت شود، میتوان به جایگاه واقعی خود رسید. آلمان و ژاپن با جمعیتی کمتر از ایران و منابع طبیعی محدودتر، اقتصاد سوم و چهارم جهان را دارا هستند، در حالی که GDP ایران حدود 440 میلیارد دلار است.
رئیس انجمن آموزش مهندسی ایران نیز در این کنفرانس بر نقش کلیدی مهندسین در تحولات صنعتی و فناوریهای نوین تأکید کرده و گفت: آموزش مهندسی زیربنای توسعه علمی کشور است. دانشگاهها در تربیت مهندسین نقش کلیدی دارند. مهندسین در بستر دانشگاهها و دانشکدههای مهندسی پرورش مییابند و نظام آموزشی، کیفیت و توانمندی آنان را رقم میزند. دانشگاهها با برخورداری از اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و صنایع، ظرفیت بالایی برای توسعه آموزش مهندسی دارد.
جعفر توفیقی داریان 2 دهه فعالیت انجمن آموزش مهندسی را مرور کرده و در این رابطه افزود: این انجمن با هدف ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی و آشنایی سیاستگذاران با اهمیت این حوزه، از طریق برگزاری همایشها، سخنرانیها، میزگردها و کارگاههای تخصصی، تلاش کرده است تا گامی موثر در مسیر تحول علمی کشور بردارد. از اعضاء هیئت علمی و دانشجویان برای مشارکت فعال در شاخههای انجمن آموزش مهندسی در دانشگاههای کشور دعوت میشود.
وی بر فعالیتهای انجمن آموزش مهندسی در راستای ارتقاء کیفیت آموزشها در حوزه مهندسی تأکید کرده و ادامه داد: این نهضت علمی نیازمند همدلی و همکاری همهجانبه برای ارتقای کیفیت آموزش مهندسی است. امیدواریم این کنفرانس و برگزاری کنفرانسهایی از این رسته، زمینهساز تحولی در آموزش مهندسی کشور باشد. همچنین جوانانی با دانش، مهارت و بینش متعالی تربیت شوند که بتوانند به جامعه و کشور خود خدمت کنند.