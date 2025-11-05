خبرگزاری کار ایران
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی خبرداد؛

کشف ۲۰۰ قبضه سلاح نیمه اتوماتیک و تیغه خشاب قاچاق در گمرک بازرگان

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ازکشف ۱۰۰ قبضه سلاح نیمه اتوماتیک موسوم به شورشی و ۱۰۰ تیغه خشاب در گمرک بازرگان خبر داد.

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی، از کشف ۱۰۰ قبضه سلاح نیمه اتوماتیک موسوم به شورشی و ۱۰۰ تیغه خشاب در گمرک بازرگان خبرداد و افزود: با همکاری و هماهنگی دادستان و اداره اطلاعات شهرستان ماکو و پیرو هماهنگی و تاکیدات صورت گرفته دایر بر محدود سازی کانال های ورود سلاح و مهمات و با اشراف اطلاعاتی به وجود آمده این اقلام پس از ورود به کشور کشف و ضبط گردید.

عتباتی افزود: این محموله سلاح که توسط یک شرکت ایرانی از کشور ترکیه به بازرگان حمل و به مقصد تهران در حال انتقال بود کشف و ضبط گردید و در این خصوص پرونده ای تشکیل و در بازپرسی ماکو در حال رسیدگی است.

 

