مصطفی بوعذار، هنرمند شناخته‌شده تئاتر خوزستان و ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اهمیت دیپلماسی فرهنگی و نقش تعاملات هنری در توسعه روابط بین‌المللی، گفت: «هنرمندان مهم‌ترین عناصر برقراری دیپلماسی فرهنگی میان ملت‌ها هستند و این موضوع باید بیش از پیش مورد توجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرار گیرد.»

این کارگردان و دبیر رویدادهای نمایشی با بیان اینکه حضور پرافتخار هنرمندان ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی نشان‌دهنده بلوغ و رشد هنرهای نمایشی کشور است، خاطرنشان کرد: «شرکت گسترده هنرمندان ایرانی در ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر بغداد، بیانگر رشد کمی و کیفی آثار نمایشی ایران است که در رقابت با کشورهای اروپایی توانسته درخشش قابل توجهی داشته باشد.»

بوعذار که به‌عنوان میهمان ویژه ایرانی در این رویداد حضور داشت، «جشنواره بین‌المللی تئاتر بغداد» را یکی از معتبرترین رویدادهای نمایشی خاورمیانه دانست و افزود: «حضور بیش از ۲۰ کشور و هنرمندان مطرح جهان عرب با هدف گسترش آزادی، برابری و صلح جهانی، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران فراهم کرد.»

وی با اشاره به برگزیده شدن «ابراهیم پشت‌کوهی» در دو دوره متوالی این جشنواره و دعوت از هنرمندان و مدیران تئاتر ایران گفت: «این اتفاقات مصداق بارز تحقق دیپلماسی فرهنگی و هنری در منطقه است.»

کارگردان برتر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر همچنین بر لزوم همکاری‌های مشترک هنرمندان ایران و عراق تأکید کرد و افزود: «استفاده از هنرمندان حرفه‌ای، اجرای فعالیت‌های مشترک با هنرمندان عراقی و خوزستانی، به‌دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی، می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی دیپلماسی فرهنگی و تعامل هنری با هدف رشد و توسعه هنر خوزستان باشد.»

این شاعر و نویسنده خوزستانی در پایان خاطرنشان کرد: «مدیران ارشد فرهنگی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر نهادهای مرتبط باید بستر‌ساز و تسهیل‌گر توسعه دیپلماسی فرهنگی باشند.»

