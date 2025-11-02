خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول انتظامی خبرداد؛

خودکشی یک جوان الیگودرزی با شلیک گلوله

خودکشی یک جوان الیگودرزی با شلیک گلوله
کد خبر : 1708505
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: پیکر جوانی که با سلاح گرم خودکشی کرده بود در یک خودرو کشف و به مراجع ذی ربط انتقال داده شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اسدالهی امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر روز گذشته، در پی تماس یکی از شهروندان مبنی بر مشاهده یک دستگاه خودروی پراید نقره‌ای پارک‌شده در محدوده پشت ورزشگاه شهید ارسلان گودرزی (زیر پل)، ماموران بلافاصله به محل اعزام شدند. 

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد جوانی حدودا ۲۲ساله در داخل خودرو با یک قبضه سلاح کلت کمری اقدام به خودکشی کرده است که ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی در محل حاضر شدند و اقدامات قانونی لازم را انجام دادند. 

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز ادامه داد: در حال حاضر موضوع در دست بررسی تخصصی پلیس آگاهی است تا انگیزه و علت دقیق حادثه مشخص شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ