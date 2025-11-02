خودکشی یک جوان الیگودرزی با شلیک گلوله

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اسدالهی امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر روز گذشته، در پی تماس یکی از شهروندان مبنی بر مشاهده یک دستگاه خودروی پراید نقره‌ای پارک‌شده در محدوده پشت ورزشگاه شهید ارسلان گودرزی (زیر پل)، ماموران بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد جوانی حدودا ۲۲ساله در داخل خودرو با یک قبضه سلاح کلت کمری اقدام به خودکشی کرده است که ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی در محل حاضر شدند و اقدامات قانونی لازم را انجام دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز ادامه داد: در حال حاضر موضوع در دست بررسی تخصصی پلیس آگاهی است تا انگیزه و علت دقیق حادثه مشخص شود.

