مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خبرداد؛
فارس؛ برترین استان کشور در طرح ملی «نذر خدمت»
اجرای طرحهای شاخص در حوزه سلامت، آبرسانی و معیشت
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس از کسب مقام نخست کشور در ارزیابی نهایی طرح ملی «نذر خدمت» خبر داد و گفت: تلاشهای داوطلبان، امدادگران و گروههای مردمی هلالاحمر فارس در چهار محور اصلی این طرح، موجب شد نام این استان در صدر ارزیابیهای کشوری قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، حسین درویشی با اعلام این خبر گفت: طرح ملی نذر خدمت با هدف گسترش روحیه نوعدوستی و ارائه خدمات داوطلبانه در قالب چهار محور اصلی شامل آبرسانی و زیستمحیطی، بهداشت و سلامت، معیشت و کارآفرینی و آموزش و توانمندسازی اجرا میشود و استان فارس در مجموع این محورها موفق به کسب رتبه برتر کشور شده است.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده استان در محور بهداشت و سلامت گفت: در سال گذشته کاروانهای سلامت متشکل از پزشکان عمومی و متخصص، دندانپزشکان، پرستاران، ماماها و داروسازان به مناطق کمتر برخوردار استان اعزام شدند و خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان به مردم ارائه شد. از جمله اقدامات شاخص این محور، راهاندازی یونیت دندانپزشکی با ارزشی بالغ بر ۷ میلیارد تومان بود که اقدامی سازنده و مؤثر در ارتقای خدمات سلامت در مناطق محروم محسوب میشود.
درویشی افزود: در محور آبرسانی و زیستمحیطی نیز اصلاح و ترمیم شبکههای آبرسانی فرسوده، نصب تانکرهای ذخیره آب و اجرای طرحهای آبرسانی پایدار در روستاهای کمبرخوردار از جمله اقدامات مهم انجامشده بود. در کنار این فعالیتها، برنامههای آموزشی در حوزه حفاظت از منابع آبی و محیطزیست نیز برای مردم محلی برگزار شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر فارس همچنین با اشاره به اقدامات صورتگرفته در محور معیشت و کارآفرینی گفت: با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر، بستههای معیشتی در بین خانوادههای کمدرآمد توزیع شد و همزمان با ایجاد بسترهای کارآفرینی محلی، زمینه اشتغال پایدار در برخی مناطق فراهم شد.
وی ادامه داد: در محور آموزش و توانمندسازی، طرحهای آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار و جوانان جویای کار اجرا شد تا سطح دانش، مهارت و آگاهی آنان در زمینههای مختلف ارتقا یابد. این برنامهها با مشارکت داوطلبان و تسهیلگران آموزشدیده هلالاحمر انجام شد.
درویشی با قدردانی از تلاش داوطلبان گفت: کسب رتبه اول کشوری در طرح نذر خدمت نتیجه همدلی و ایثار نیروهای داوطلب ،خیران نیک اندیش و کارکنان جمعیت هلالاحمر فارس است. این افتخار متعلق به همه کسانی است که با عشق و باور، برای کاهش آلام بشری در مناطق محروم تلاش میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز اجرای طرح «نذر خدمت» ادامه دارد و برنامهریزی شده است تا با گسترش فعالیتهای آموزشی، درمانی و حمایتی، دامنه خدمترسانی در سطح استان افزایش یابد.