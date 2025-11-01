حمایت مجلس از توسعه هوش مصنوعی و گسترش خدمات ارتباطی کشور
نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی از برنامهریزی برای تشکیل سازمان توسعهای هوش مصنوعی در کشور خبر داد و گفت: علیرغم تحریمها، وزارت ارتباطات با تکیه بر دانش بومی توانسته گامهای مؤثری در توسعه خدمات ارتباطی و پستی بردارد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رضا علیزاده در آیین افتتاح پروژههای توسعهای و هوشمندسازی ادارهکل پست آذربایجانشرقی اظهار داشت: با وجود فشارهای ناشی از تحریمها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بهرهگیری از دانش بومی و تجهیزات پیشرفته، توانسته سطح خدماترسانی در حوزه ارتباطات و پست را به شکل چشمگیری گسترش دهد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی حمایت ویژهای از دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد، افزود: در همین راستا، تشکیل سازمان توسعهای هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته تا مسیر رشد و تحول فناورانه کشور شتاب گیرد.
علیزاده با اشاره به سرعت سرمایهگذاری کشورهای همسایه در حوزه هوش مصنوعی تصریح کرد: این کشورها سالانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار در این زمینه هزینه میکنند و ضروری است ما نیز با استفاده از ظرفیتهای داخلی و سرمایهگذاری بخش خصوصی از عقبماندگی در این عرصه جلوگیری کنیم.
نماینده ورزقان همچنین خواستار توجه ویژه به وضعیت معیشتی کارکنان شرکت ملی پست شد و گفت: کارکنان پست از نیروهای زحمتکش و تأثیرگذار در شبکه خدماترسانی کشور هستند، اما سطح حقوق و مزایای آنان در مقایسه با همترازانشان پایینتر است و انتظار میرود وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام جدیتری انجام دهد.