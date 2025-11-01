تغییر فرآیند مراحل آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در شیراز

به گزارش ایلنا، در طرح جدید، ترتیب مراحل پیش از ازدواج دستخوش تغییر شده و زوجین موظف‌اند پیش از انجام آزمایش‌های قبل از ازدواج، در جلسات مشاوره و دوره‌های آموزشی شرکت کنند.

مسوول موسسه بهارنکو، در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: در طرح جدید، زوجین در همان ابتدای فرایند ازدواج، به مؤسسه خانواده بهارنکو مراجعه می‌کنند و در جلسات مشاوره تخصصی پیش از ازدواج شرکت می‌نمایند؛ این مشاوره‌ها بسته به شرایط و نیاز هر زوج، بین یک تا پنج جلسه متغیر است. پس از پایان جلسات، زوجین در یک دوره شش‌ساعته آموزش گروهی شرکت می‌کنند و پس از گذراندن کامل مراحل آموزشی، گواهی رسمی پایان دوره را دریافت خواهند کرد.

حمید مقامی، افزود: پس از دریافت گواهی مشاوره و آموزش، زوجین برای انجام آزمایش‌های خون و مراحل بعدی شامل ثبت عقد به دفاتر رسمی ازدواج مراجعه خواهند کرد به این ترتیب، زوج‌ها در زمان مراجعه به محضر، از نظر مهارت‌های ارتباطی، روانی و خانوادگی آمادگی بیشتری برای آغاز زندگی مشترک خواهند داشت.

مقامی با اشاره به اهداف اجرای این تغییر روند گفت: هدف اصلی ما، افزایش اثربخشی مشاوره‌های پیش از ازدواج و ارتقای آگاهی زوجین نسبت به ابعاد مختلف زندگی مشترک است؛ تجربه‌های سال‌های گذشته نشان داده زمانی که آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در ابتدای مسیر انجام می‌شود، زوجین با آمادگی ذهنی و روانی بیشتری تصمیم به ازدواج می‌گیرند و در نتیجه، میزان تعارضات و طلاق‌های زودهنگام به شکل محسوسی کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد:بهارنکو از سال‌های گذشته تاکنون، صدها هزار زوج را در مسیر آموزش‌های قبل از ازدواج همراهی کرده است و نتایج نشان می‌دهد که زوج‌های آموزش‌دیده از ثبات و رضایت بیشتری در زندگی مشترک خود برخوردارند؛ از این رو تصمیم گرفته شد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ترتیب مراحل ازدواج در استان فارس اصلاح شود تا آموزش و مشاوره جایگاه واقعی خود را در این فرآیند پیدا کند.

مسوول موسسه بهارنکو در ادامه تأکید کرد: این طرح در گام نخست از روز شنبه دهم آبان در شهر شیراز به‌صورت پایلوت آغاز می‌شود. پس از ارزیابی نتایج و دریافت بازخورد از زوجین، مشاوران و دفاتر ازدواج، اجرای این طرح به تدریج در سایر شهرستان‌های استان فارس نیز گسترش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هماهنگی لازم با دانشگاه علوم پزشکی استان فارس انجام شده است، خاطرنشان کرد: بهارنکو تلاش دارد در کنار آموزش مهارت‌های زندگی، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از ازدواج‌های ناآگاهانه ایفا کند.

