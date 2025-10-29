به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، مرتضی غلامیان دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر این دانشگاه موفق به کسب دو مدال طلا در رقابت‌های جهانی کشور سوئیس و فرانسه و دریافت گواهینامه استاندارد نوآوری جهانی از فدراسیون بین‌المللی مخترعین جهان 2025 شد.

مرتضی غلامیان مدال‌آور در عرصه رقابت‌های کشور سوئیس اظهار کرد: نخستین مسابقات بین‌المللی bright inventors expo فرانسه در دو بخش هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی برگزار شد و در بخش چالش‌های برنامه‌نویسی توانستم مدال طلا را کسب کنم.

وی افزود: نخستین مسابقات بین‌المللی bright inventors expo فرانسه ۶ چالش سخت برنامه‌نویسی را به همراه داشت که چالش‌های فرارو عبارت بودند از کد سزار، snake game بازی مار، چالش مدیریت سیستم انبار داری، پیاده‌سازی پروژه شطرنج، طراحی و پیاده‌سازی بازی ماز، پلتفرم هوشمند طراحی QR کد و مدت زمان مسابقه ۵ هفته.

غلامیان تشریح کرد: من سیستم هوشمند پایش و مراقبت از سالمندان را طراحی کردم و قبل از شروع مسابقات از حدود ۱۰ ماه قبل در فکر طراحی و راه‌اندازی این سیستم بودم و این مسابقات بستر مناسبی برای مطرح کردن این ایده در سطح جهانی برای من شد، امیدوارم که کار‌های تحقیقاتی فنی آن به‌زودی به پایان برسد و بتوانم به جامعه خود کمک کنم.

