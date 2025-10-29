خبرگزاری کار ایران
دانشجوی دانشگاه آزاد فارس در مسابقات بین‌المللی درخشید

​دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی فارس با طراحی «سیستم هوشمند پایش و مراقبت از سالمندان» توانست در مسابقات جهانی فرانسه و سوئیس دو مدال طلا و گواهینامه استاندارد نوآوری جهانی را از فدراسیون بین‌المللی مخترعین کسب کند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، مرتضی غلامیان دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر این دانشگاه  موفق به کسب دو مدال طلا در رقابت‌های جهانی کشور سوئیس و فرانسه و دریافت گواهینامه استاندارد نوآوری جهانی از فدراسیون بین‌المللی مخترعین جهان  2025 شد.

مرتضی غلامیان مدال‌آور در عرصه رقابت‌های کشور سوئیس  اظهار کرد: نخستین مسابقات بین‌المللی bright inventors expo فرانسه در دو بخش هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی برگزار شد و در بخش چالش‌های برنامه‌نویسی توانستم مدال طلا را کسب کنم.

وی افزود: نخستین مسابقات بین‌المللی bright inventors expo فرانسه ۶ چالش سخت برنامه‌نویسی را به همراه داشت که چالش‌های فرارو عبارت بودند از کد سزار، snake game بازی مار، چالش مدیریت سیستم انبار داری، پیاده‌سازی پروژه شطرنج، طراحی و پیاده‌سازی بازی ماز، پلتفرم هوشمند طراحی QR کد و مدت زمان مسابقه ۵ هفته.

غلامیان تشریح کرد: من سیستم هوشمند پایش و مراقبت از  سالمندان را طراحی کردم و قبل از شروع مسابقات از حدود ۱۰ ماه قبل در فکر طراحی و راه‌اندازی این سیستم بودم و این مسابقات بستر مناسبی برای مطرح کردن این ایده در سطح جهانی برای من شد، امیدوارم که کار‌های تحقیقاتی فنی آن به‌زودی به پایان برسد و بتوانم به جامعه خود کمک کنم.

