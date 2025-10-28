به گزارش خبرنگار ایلنا، جهانگیر اسلام‌پرست در نشیت خبری با خبرنگاران بیان کرد: در راستای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل نوجوان با ارزش‌های دفاع مقدس، یک هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز از استان آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

اسلام‌پرست گفت: در قالب حرکت عظیم راهیان نور، ۹۰۰ دانش‌آموز دختر در مرحله نخست از تاریخ از یک تا ۲۳ آبان ماه و ۹۰۰ دانش آموز پسران از تاریخ ۳ تا ۱۳ آذرماه در مرحله دوم به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

وی افزود: این اردوها به مدت پنج روز برگزار می‌شود و شامل بازدید از یادمان‌های مقدس شلمچه، اروندکنار، یادمان شهدای هویزه، عملیات فتح‌المبین و نمایشگاه هوا و فضا خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان آذربایجان غربی بیان کرد: در طول این سفر معنوی «راویان دفاع مقدس» برای انتقال خاطرات و درس‌های پایداری حضور خواهند داشت و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی نیز با همراهی روحانی کاروان‌ها در طول مسیر و محل‌های استقرار اجرا می‌شود.

اسلام‌پرست هدف از برگزاری این اردوی راهیان نور را تقویت روحیه انقلابی، شناخت ارزش‌های دفاع مقدس و پیوند دانش‌آموزان با آرمان‌های شهدا عنوان کرد و افزود: تجربه حضور دانش‌آموزان در مناطق عملیاتی جنوب کشور، بهترین فرصت برای زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و ایجاد پیوند بین نسل نوجوان و فرهنگ مقاومت است.

