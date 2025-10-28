خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان آذربایجان غربی؛

اعزام ۱۸۰۰ دانش‌آموز از استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور

اعزام ۱۸۰۰ دانش‌آموز از استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور
کد خبر : 1706352
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان آذربایجان غربی گفت: ۱۸۰۰ دانش‌آموز از استان آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد که از این تعداد ۹۰۰ دانش‌آموز پسر و ۹۰۰ دانش‌آموز دختر هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جهانگیر اسلام‌پرست در نشیت خبری با خبرنگاران بیان کرد: در راستای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل نوجوان با ارزش‌های دفاع مقدس، یک هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز از استان آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

اسلام‌پرست گفت: در قالب حرکت عظیم راهیان نور، ۹۰۰ دانش‌آموز دختر در مرحله نخست از تاریخ از یک تا ۲۳ آبان ماه و ۹۰۰ دانش آموز پسران از تاریخ ۳ تا ۱۳ آذرماه در مرحله دوم  به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

وی افزود: این اردوها به مدت پنج روز برگزار می‌شود و شامل بازدید از یادمان‌های مقدس شلمچه، اروندکنار، یادمان شهدای هویزه، عملیات فتح‌المبین و نمایشگاه هوا و فضا خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان آذربایجان غربی بیان کرد: در طول این سفر معنوی «راویان دفاع مقدس» برای انتقال خاطرات و درس‌های پایداری حضور خواهند داشت و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی نیز با همراهی روحانی کاروان‌ها در طول مسیر و محل‌های استقرار اجرا می‌شود.

اسلام‌پرست هدف از برگزاری این اردوی راهیان نور را تقویت روحیه انقلابی، شناخت ارزش‌های دفاع مقدس و پیوند دانش‌آموزان با آرمان‌های شهدا عنوان کرد و افزود: تجربه حضور دانش‌آموزان در مناطق عملیاتی جنوب کشور، بهترین فرصت برای زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و ایجاد پیوند بین نسل نوجوان و فرهنگ مقاومت است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ