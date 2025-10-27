دروازه کازرون تعطیل شد؛ بوی نارضایتی در بازار پروتئین پیچید

به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت زمان، ازدحام خودروها، آلودگی، بوی ناخوشایند و نبود زیرساخت‌های مناسب بهداشتی، نفس بازار را گرفت. خیابان‌هایی که روزگاری پر از شور خرید و رفت‌وآمد بودند، به شلوغی و بی‌نظمی کشیده شدند.

دیگر نه مغازه‌داران دل و دماغ سابق را داشتند، نه رهگذران از عبور از این مسیر لذت می‌بردند. همین مشکلات، زنگ خطر ساماندهی و جابه‌جایی کسبه را به صدا درآورد و سرانجام تصمیم گرفته شد بازار قدیمی دروازه کازرون به مکانی دیگر منتقل شود.

این تصمیم با ساخت مجتمع جدیدی در روبه‌روی بازار قدیم عملی شد؛ بازاری مدرن با زیرساخت‌های بهداشتی و طراحی به‌روز که امروز با نام بازار پروتئین شیراز شناخته می‌شود. شاید کمتر کسی روزی تصور می‌کرد که تمامی صنوف پروتئین و میوه‌فروشان دروازه کازرون، روزی در چنین مجتمع لوکسی مستقر شوند.

اکنون نزدیک به یک ماه از انتقال همیشگی کسبه دروازه کازرون به بازار پروتئین می‌گذرد. در حالی‌که خیابان‌های قدیمی در سکوتی عجیب فرو رفته‌اند، بساط ماهی و میوه از پیاده‌روها جمع شده و جای خود را به بازار سرپوشیده‌ای داده‌اند که نظم و بهداشت در آن حرف اول را می‌زند.

اما این انتقال بی‌چالش هم نبوده است؛ هنوز در گوشه‌هایی از پارکینگ بوی نامطبوع و آثار شیرابه‌ها به چشم می‌خورد. برخی غرفه‌ها همچنان تعطیل هستند و صدای بازارگرمی کسبه، در فضای سرپوشیده و بسته، بیش از حد انتظار به گوش می‌رسد.

یکی از کسبه بازار پروتئین در گفت‌وگو با خبرنگار ما می گوید: فضای جدید از نظر ظاهر بهتر است، اما بوی ماهی و شیرابه‌ها هنوز در بعضی قسمت‌ها آزاردهنده است. تهویه درست کار نمی‌کند و گاهی مجبوریم در را باز بگذاریم تا هوا عوض شود.

یکی دیگر از فروشندگان نیز عنوان می کند: بازار هنوز کامل نشده و سیستم تهویه در بعضی راهروها فعال نیست. این موضوع باعث می‌شود بوی ماهی و مرغ در فضا بماند و شرایط برای مشتریان و فروشندگان سخت شود.

در همین حال، برخی خریداران نیز نسبت به سروصدای زیاد و شلوغی در فضای سرپوشیده بازار گلایه دارند. یکی از شهروندان می گوید: با اینکه بازار تمیزتر و منظم‌تر از گذشته است، اما سر و صدای بلند فروشندگان و انعکاس صدا در محیط بسته، آرامش خرید را از بین برده است.

در میان راهروها، تعدادی از ماهی‌فروشان همچنان به سبک قدیمی با آب‌پاشی روی ماهی و میگوها، مسیر را لغزان کرده‌اند و برخی میوه‌فروشان هنوز اجازه دست‌چین کردن میوه را به مشتریان نمی‌دهند.

تصمیم برای تعطیلی بازار قدیمی، ریشه در مشکلاتی چون ترافیک سنگین، بوی نامطبوع، کمبود فضای پارکینگ، ضعف در رعایت اصول بهداشتی و نازیبایی شهری داشت. با وجود مقاومت اولیه کسبه، سرانجام با مصوبه شورای تأمین استان، فعالیت صنوف در این محور به‌صورت موقت متوقف و بازار دروازه کازرون تعطیل شد.

تهویه بازارچه در دستور کار قرار دارد

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به ساماندهی دروازه کازرون در سه بخش اصلی می‌گوید: این بخش شامل تکمیل ساختمان بازارچه پروتئین، انتقال کسبه و بهسازی زیرساخت‌ها بوده است که با هدف ارتقای بهداشت محیط، بهبود وضعیت معیشتی کسبه و آماده‌سازی محور دروازه کازرون برای تبدیل به یک محور گردشگری در حال اجراست.

مسعود زارعی با اشاره به اینکه ساختمان مجموعه بازار پروتئین بیش از ده سال به صورت متروکه رها شده بود، عنوان می کند: در کمیسیون تصمیم گرفته شد که اولویت نخست، تکمیل این ساختمان باشد چرا که پیش‌تر هزینه قابل توجهی برای آن صرف شده بود و در نهایت این ساختمان در نهایت تکمیل شد و به بهره‌برداری رسید.

وی درباره بخش دوم طرح ساماندهی دروازه کازرون ادامه می دهد: موضوع انتقال کسبه، به‌ویژه ماهی‌فروشان و سبزی‌فروشان، از دیگر محورهای اصلی این طرح بود که در ابتدا با مقاومت‌هایی روبه‌رو شد، اما در نهایت با همکاری شورای تأمین استان، اصناف و خود کسبه، این جابه‌جایی انجام شد و هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد آن به سرانجام رسیده است.

به گفته رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست، انتقال کسبه به مکان جدید در فضایی بهداشتی صورت گرفته است، چرا که محیط قبلی به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و رعایت نشدن اصول بهداشتی، شرایط فعالیت مناسب نداشت.

وی تأکید می کند که این انتقال به‌هیچ‌وجه با هدف تملک انجام نشده و کسبه آسیب‌پذیر نیز مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

زارعی ادامه می دهد: پس از این جابه‌جایی، موضوعاتی مانند تهویه، زیرساخت‌ها و تأسیسات بازارچه باید در قالب برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده تکمیل شود تا بوی نامطبوع موجود با نصب سیستم‌های تهویه مناسب برطرف شود. این تصمیم در کمیسیون اتخاذ شده و معاونت فنی و عمرانی شهرداری مأمور اجرای آن است.

دروازه کازرون به محور گردشگری تبدیل می شود

وی درباره مدیریت جدید دروازه کازرون می گوید: بهره‌برداری از این مجتمع اکنون به صورت جدید انجام می‌شود. بهره‌بردار تازه مجموعه مغازه‌ها را از شهرداری در قالب قرارداد دریافت کرده و با کسبه قرارداد می‌بندد. بر اساس برنامه‌ زمان‌بندی مشخص، ایرادات گذشته برطرف خواهد شد.

زارعی بخش دیگری از ساماندهی دروازه کازرون را مربوط به مصوبه کمیسیون ماده پنج دانست: این مصوبه ابلاغ شده و بر اساس آن، کسبه‌ای که امکان فعالیت در این محدوده را ندارند، شناسایی شده‌اند. گروه‌هایی مانند ماهی‌فروشان، پروتئین‌فروشان و میوه‌فروشان دیگر نمی‌توانند در این محدوده باقی بمانند.

وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه ایستگاه قطار شهری در این منطقه در حال تکمیل است و طرح جامع و تفصیلی شهر نیز در حال اجراست، اجرای کامل طرح ممکن است زمان‌بر باشد. با این حال، کسبه‌ای که مغازه‌هایشان پلمب شده است می‌توانند با مراجعه به اتاق اصناف و شهرداری منطقه ۸ برای دریافت پروانه جدید اقدام کنند البته این پروانه شامل پروتئین‌فروشان و میوه‌فروشان نمی‌شود.

زارعی تأکید می کند: با توجه به اینکه دروازه کازرون قرار است به محور گردشگری تبدیل شود، توصیه می‌شود کسبه‌ای در این محدوده مستقر شوند که در حوزه صنایع دستی، سوغات شیراز و فعالیت‌های گردشگری فعالیت کنند. این رویکرد موجب رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه خواهد شد.

وی همچنین می‌گوید: مسیر امامزاده در این طرح به عنوان بخش مکمل محور گردشگری مشخص شده و فعالیت مشاغل مرتبط با گردشگری در این محور دنبال می‌شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر شیراز در پایان درباره وضعیت هایپر موجود در بالای بازار پروتئین توضیح می دهد: فضای در نظر گرفته‌شده برای هایپر هیچگونه مشکل یا عدم تناسبی با طرح ندارد و اگر مردم از بوی نامطبوع گلایه دارند، با نصب سیستم‌های تهویه جدید و تغییرات احتمالی در محل استقرار بخشی از پروتئین‌فروشان، این مشکل برطرف خواهد شد.

به گزارش ایلنا؛ کاهش بوی نامطبوع، جمع‌آوری زباله‌های پراکنده، کاهش ترافیک در محدوده دروازه کازرون و بهبود سیمای شهری از جمله اهداف اصلی طرح انتقال کسبه این بازار قدیمی به بازار پروتئین عنوان شده است.

انتهای پیام/