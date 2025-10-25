عضو هیئت علمی آموزش طب سنتی ایرانی استان مرکزی:
عطاریهای فاقد مجوز با تبلیغات نادرست موجب گمراهی مردم شدهاند
مصرف خودسرانه دمنوشها و داروهای گیاهی میتواند سلامت را به خطر بیندازد
عضو هیئت علمی آموزش طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: عطاریهای فاقد مجوز با تبلیغات نادرست در فضای مجازی موجب گمراهی مردم شدهاند. متأسفانه برخی افراد به جای مراجعه به پزشک متخصص، به توصیههای غیرعلمی برخی از عطاریها اعتماد میکنند.
به گزارش ایلنا، اکرم مرادی فراهانی افزود: طب سنتی ایرانی ظرفیت بالایی در پیشگیری و درمان بیماریها دارد، اما بهرهگیری از آن نیازمند دانش تخصصی و رعایت اصول علمی است. این نوع طب بر پایه شناخت دقیق مزاج، شرایط بدنی و سبک زندگی افراد بنا شده و تجویز هر نوع داروی گیاهی باید با بررسی کامل انجام شود.
وی بر ضرورت مراجعه افراد به متخصصان طب سنتی در چارچوب فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: مراجعه به متخصصان طب سنتی و پرهیز از مصرف خودسرانه گیاهان دارویی، گام مهمی در حفظ سلامت عمومی جامعه است.
عضو هیئت علمی آموزش طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: مصرف خودسرانه دمنوشها و داروهای گیاهی بدون نظر متخصصان طب سنتی میتواند سلامت افراد را به خطر بیندازد. مصرف همزمان چند نوع گیاه دارویی بدون آگاهی از تداخل آنها نیز میتواند خطرناک باشد.
مرادی فراهانی به باورهای اشتباهی که میان افراد جامعه در خصوص مصرف گیاهان دارویی و دمنوشها وجود دارد اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: بسیاری از مردم تصور میکنند هر نوع گیاه دارویی یا دمنوشی برای درمان بیماریها مفید است، در حالی که چنین باوری نادرست و گاه خطرناک است.
وی بیان داشت: برخی افراد با مشاهده علائم ساده مانند سردرد یا بیخوابی، به مصرف دمنوشهایی مانند گلگاوزبان، سنبلالطیب یا اسطوخودوس روی میآورند. بدون آنکه بدانند این گیاهان در برخی موارد ممکن است باعث تشدید علائم یا بروز عوارض جدید شوند.