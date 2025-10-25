بازگشت دو عضو سابق شورای شهر شیراز طی چند روز آینده

به گزارش ایلنا، محمود رضایی کوچی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به رای هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خصوص بازگشت این دو عضو اظهار داشت: این رای از سوی وزارت کشور به استان ابلاغ شده است.

وی همچنین تصریح کرد: اعلام حضور مهدی نصیری و علی‌اکبر سلطانی طی دو روز آینده به رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغ خواهد شد.

معاون استانداری فارس با تأکید بر این که بازگشت این دو عضو شورا صرفاً بر اساس اعلام رای خواهد بود، افزود: نیازی به مراسم تحلیف مجدد نیست، چرا که پیش از این و در بدو ورودشان به شورا، تحلیف برای آنان صورت گرفته است.

در مدت باقی‌مانده، پیگیر وعده‌های نیمه‌تمام به مردم خواهیم بود

مهدی سلطانی، عضو سابق شورای اسلامی شهر شیراز نیز در گفت و گو با ایلنا از بازگشت خود به شورا پس از صدور رأی هیأت مرکزی نظارت خبر داد و اعلام کرد که تصمیم نهایی برای بازگشت او قطعی شده است.

سلطانی در توضیح روند بازگشت خود گفت: رأی هیأت مرکزی صادر شده و بر اساس این رأی، ورود مجدد او به شورای شهر قطعی است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات پرونده خود افزود: موضوعات مطرح‌شده در گذشته بررسی و تعیین‌تکلیف شده و نتیجه نهایی، بازگشت رسمی او به شورا بوده است.

عضو سابق شورای شهر شیراز با اشاره به فاصله زمانی حدود دو سال از حضور قبلی خود در شورا بیان کرد که در این مدت، بسیاری از برنامه‌ها و وعده‌هایی که به مردم داده شده بود با وقفه مواجه شده است و گفت: امیدواریم بتوانیم در مدت باقی‌مانده از دوره فعلی شورا، موضوعاتی را که پیش‌تر به شهروندان وعده داده بودیم با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کنیم تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

وی درباره عملکرد شهردار شیراز نیز گفت: هنوز فرصت بررسی دقیق عملکرد شهردار شیراز و برنامه‌های مدیریت شهری را نداشته‌ام، اما پس از بازگشت و بررسی جزئی‌تر، می‌توانم ارزیابی دقیق‌تری ارائه کنم.

سلطانی تأکید کرد: هدف اصلی او در ادامه مسیر، عمل به تعهدات گذشته و پیگیری حقوق و مطالبات مردم است و از همکاری تمامی اعضای شورا و مدیران شهری برای تحقق این اهداف ابراز امیدواری کرد.

