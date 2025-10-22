خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:

تصمیم کاهش سهمیه سوخت تراکتور و کمباین به صورت کشوری اتخاذ شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تصمیم کاهش سهمیه سوخت تراکتور و کمباین به صورت کشوری و با هدف مبارزه با قاچاق سوخت اتخاذ شده است. تاکنون به میزان ۷۰ درصد سهمیه سال گذشته تخصیص سوخت انجام شده است.

به گزارش ایلنا، علی صفری با اشاره به قرار گرفتن در مرحله کشت پاییزه و نیاز کشاورزان به استفاده از تراکتور، افزود: پیگیری‌هایی برای تخصیص ۳۰ درصد باقی‌مانده سهمیه سوخت نیز در حال انجام است تا کشاورزان با کمبود سخت مواجه نشوند.

اوایل هفته جاری تعدادی از کشاورزان استان مرکزی که صاحبان تراکتور و کمباین هستند، نسبت به کاهش سهمیه سوخت این تجهیزات آن هم در آغاز فصل زراعت معترض شدند و در این راستا برای اعلام اعتراض خود به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کردند.

آنطور که کشاورزان مطرح کردند کاهش سهمیه سوخت در آغاز سال زراعی استان، موضوع بسیار مهمی است. چرا که فرایند زراعت به واسطه تراکتور انجام می‌شود و نبود سوخت برای تجهیزات زراعی، مستلزم استفاده از سوخت با نرخ آزاد است.

این اتفاق باعث افزایش هزینه زراعت و در نهایت افزایش قیمت محصول می‌شود. از طرفی تأمین هزینه سوخت آزاد برای کشاورزان ممکن نیست و در روند کشاورزی تأثیرگذار خواهد بود. این موضوع از طریق سازمان جهاد کشاورزی در دست بررسی و پیگیری است. 

