خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی فارس خبرداد؛

دستگیری باند ۳ نفره سارقان به عنف در شیراز

دستگیری باند ۳ نفره سارقان به عنف در شیراز
کد خبر : 1703325
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به وقوع دو فقره سرقت به عنف در شیراز گفت: باند ۳ نفره سارقان که در پوشش تاکسی اقدام به سوار کردن خانم ها و سرقت از آنان می‌کردند، دستگیر شدند.

به گگزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی امروز ۲۹ مهرماه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به وقوع دو فقره سرقت به عنف در شهرستان شیراز گفت: این سارقان با پوشش تاکسی اقدام به سوار کردن خانم‌ها می‌کردند و در مسیر با ضرب و شتم، اموال آن‌ها را سرقت می کردند.

وی ادامه داد: به محض اطلاع پلیس از این اتفاق، پلیس آگاهی فارس بلافاصله این موضوع را در دستور کار قرار داد و در کمتر از سه ساعت، سه نفر از اعضای باند سرقت در خروجی شیراز شناسایی و دستگیر کرد.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به موارد کشف شده از این سارقان افزود: از این باند سرقت، دو دستگاه خودرو سرقتی کشف و در مخفیگاه‌های آنان مقدار قابل توجهی از طلاجات مسروقه نیز پیدا شد.

سردار ملکی با بیان این موضوع که این افراد در استان‌های مختلف اقدام به سرقت با این شیوه می‌کردند و دارای سوابق کیفری متعدد بوده که از استان‌های همجوار وارد استان شده و در موارد متعددی اقدام به سرقت کرده اند، گفت: شاکیان در این پرونده‌ها شامل ۱۶ نفر بوده که احتمالاً تعداد بیشتری در استان‌های دیگر نیز شاکی دارند، زیرا این سارقین در گردش بوده و ممکن است در سایر استان‌ها نیز همین اعمال را انجام داده باشند.

فرمانده انتظامی فارس در خصوص نحوه سرقت این سارقان تصریح کرد: سارقان با ضربات قمه به سر مسافران، آن‌ها را ترسانده و اموالشان را سرقت می‌کردند و همچنین دو نفر از اعضای باند از استان‌های همجوار وارد فارس شده بودند که پلیس در جستجوی این افراد از حدود سه ماه پیش بود و توانست آنان را شناسایی کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ