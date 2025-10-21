حکم قصاص قاتل ایلیا کودک ۱۰ ساله رشتی در محل وقوع جرم صادر شد

به گزارش ایلنا از رشت، قاتل و آزارگر ایلیا زادحسین، کودک ۱۰ ساله اهل گیلان که در ۱۷ مردادماه امسال در شهر رشت ربوده و پس از آزارهای جسمی و روحی به قتل رسید، به اعدام در ملأعام محکوم شد.

عموی این کودک با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: حکم اعدام قاتل صادر شده و محل اجرای حکم نیز در منطقه آقا سید شریف رشت، محل وقوع جرم، تعیین شده است.

با این حال، این خبر هنوز از سوی مقامات قضائی استان گیلان به صورت رسمی تأیید نشده است.

