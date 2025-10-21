خبرگزاری کار ایران
استاندار آذربایجان غربی:

ارومیه در مسیر تبدیل به هاب هوایی شمال‌غرب کشور /فرودگاه باید به «شهر فرودگاهی» ارتقا یابد

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: فرودگاه ارومیه باید به شهری هوایی قطب منطقه‌ای تبدیل شود.

به گزارش ایلنا، رضا رحمانی، با همراهی جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان فرودگاه، از بخش‌های مختلف فرودگاه ارومیه بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم توسعه همه‌جانبه زیرساخت‌های هوایی استان، گفت: فرودگاه ارومیه باید از یک مرکز پروازی به شهری هوایی تبدیل شده و ضمن جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به یکی از قطب‌های مهم حمل‌ونقل هوایی در شمال‌غرب کشور بدل شود.

رحمانی افزود: برنامه‌ریزی برای افزایش پروازهای بین‌المللی به کشورهای همسایه، ایجاد پروازهای منطقه‌ای جدید، احداث سالن تشریفات ویژه (CIP)، هتل بین‌المللی در مسیر فرودگاه و پارکینگ طبقاتی از جمله طرح‌های در دست بررسی است.

وی در پایان از ایجاد مراکز خرید، نمایشگاه محصولات بومی و صنایع‌دستی استان در محدوده فرودگاه خبر داده و خاطرنشان کرد: حضور فعال سرمایه‌گذاران در پروژه‌های فرودگاهی، نه‌تنها موجب رونق اقتصادی می‌شود، بلکه چهره ورودی استان را متحول خواهد کرد.

گفتنی است؛در این بازدید روند اجرای پروژه توسعه فرودگاه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته و برنامه‌های جدید برای ارتقای ظرفیت پروازها و خدمات فرودگاهی تشریح شد.

