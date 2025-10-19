مدیر کل آموزش پرورش آذربایجان غربی:
دانشآموزان مصدوم از بیمارستان مرخص شدند
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی از ترخیص تمام دانشآموزان حادثه دیده ارومیه از بیمارستان خبر داد.
علیاکبر صمیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، در بیمارستان امام خمینی ارومیه حاضر شدیم و از نزدیک روند رسیدگی به وضعیت دانشآموزان را پیگیری کردیم.
وی افزود: خوشبختانه هر ۹ دانشآموز آسیبدیده پس از دریافت خدمات درمانی، از بیمارستان مرخص شدند و حال عمومی تمامی آنها رضایتبخش است.
صمیمی همچنین بر پیگیری دقیق علت حادثه و رسیدگی به ابعاد مختلف آن تأکید کرد و گفت: سلامت دانشآموزان اولویت نخست آموزش و پرورش است و در این زمینه هیچگونه اهمالی پذیرفتنی نیست.