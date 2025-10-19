به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، در این مراسم، حسین‌زاده ضمن تقدیر از تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان استان، هرمزگان را یکی از استان‌های پیشرو در مسیر توسعه ملی دانست و گفت: در سفر دو روزه خود به استان، به‌اتفاق استاندار بخش‌هایی از هرمزگان را به‌صورت میدانی بررسی کردیم و نظام مسائل استان را از نزدیک شناسایی نمودیم. با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، شاخص‌های توسعه در این استان رو به رشد است و این نتیجه همت مردم و تلاش فعالان اقتصادی است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت چهاردهم در تفویض اختیار و تمرکززدایی اظهار داشت: دولت در حال حرکت از یک دولت مداخله‌گر به سمت دولتی تسهیل‌گر است. رئیس‌جمهور اختیارات قابل‌توجهی را به استانداران تفویض کرده تا تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها با سرعت و شناخت دقیق‌تری انجام شود. مدیران محلی و مردم هر استان بهترین شناخت را از ظرفیت‌ها و چالش‌های منطقه خود دارند و این همان نقطه‌ای است که توسعه واقعی از آن آغاز می‌شود.

حسین‌زاده با تأکید بر شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی از استان‌ها افزود: در دولت جدید، استانداران به‌عنوان قائم‌مقام میزهای مشترک اقتصادی با کشورهای هم‌مرز فعالیت می‌کنند. این ساختار جدید باعث شده روابط اقتصادی در حوزه صادرات و واردات تقویت شود و نقش استان‌ها در توسعه ملی پررنگ‌تر گردد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه منحصربه‌فرد هرمزگان در مسیر توسعه دریا‌محور و گردشگری گفت: هرمزگان ظرفیتی استراتژیک در حوزه دریا، تجارت و گردشگری دارد. اگر هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم محلی به‌خوبی شکل بگیرد، می‌توان جایگاه این استان را در رنکینگ توسعه‌یافتگی کشور ارتقا داد.

معاون رئیس‌جمهور رقابت میان استان‌ها را عاملی برای رشد ملی دانست و گفت: اگر هر استان بر اساس اقلیم، منابع، معادن و مردم خود برنامه‌ریزی کند، رقابت سالمی میان استان‌ها شکل می‌گیرد که ثمره آن توسعه همه‌جانبه ایران خواهد بود. در این مسیر، هر استان باید نقش واقعی خود را در پازل پیشرفت کشور ایفا کند.

حسین‌زاده در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ویژگی‌های مردم هرمزگان گفت: یکی از کشف‌های من در این سفر، شناخت مردم این استان بود. مردم هرمزگان بسیار مهربان، صادق، سالم، شفاف و زلال هستند. امیدوارم ما مدیران قدر این صداقت را بدانیم و با کارآمدی، پاسخگوی اعتماد مردم باشیم.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌های زیرساختی، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی در مناطق محروم استان تأکید کرد و افزود: حرکت توسعه در هرمزگان آغاز شده و با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و انسانی، می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی جنوب کشور تبدیل شود.

