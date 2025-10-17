امام جمعه ساری:
مسئولان باید در تقویت اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به دلار جدیتر باشند
امام جمعه ساری با تأکید بر ضرورت تقویت اقتصاد کشور، از مسئولان خواست اقدامات جدیتری در جهت کاهش وابستگی به دلار و تقویت تولید داخلی انجام دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای این هفته نماز جمعه به تبیین اصول مهم اخلاقی و دینی پرداخت و با تأکید بر لزوم پرهیز از ظلم در هر شکل، گفت: یکی از لوازم تقوا این است که انسان به هیچکس ظلم نکند. باید بدانیم که ظلم به دیگران، خود، دین و امام زمان گناهی بزرگ است.
وی به تعریف پنج وظیفه اساسی در برابر ظلم پرداخت که شامل عدم ظلم به دیگران، عدم پذیرش ظلم، کمک به مظلوم، ایستادگی در برابر ظالم، و برقراری یک نظام عادلانه است.
امام جمعه ساری سپس به تشریح مصادیق ظلم نکردن پرداخت و افزود: ظلم نباید به هیچ فردی از جمله خانواده، همسایه، همکار، یا حتی حیوانات صورت گیرد. همچنین باید از ظلم به خود نیز پرهیز کرد، چرا که هر گناهی که انسان مرتکب میشود، در واقع ظلم به خود است.
آیتالله محمدی لائینی به اهمیت احترام به آیات الهی و احکام دین اشاره کرد و گفت: آیات قرآن و احکام دین باید مورد احترام قرار گیرند. ظلم به آیات خداوند، مانند بیتوجهی به نماز، روزه و حجاب، از مصادیق آشکار ظلم است.
وی همچنین به ظلم به امام زمان (عج) اشاره کرد و تصریح کرد: ما باید در احترام به امام زمان (عج) و مکتب اهل بیت تلاش کنیم و از هر گونه نافرمانی و بیاحترامی به ایشان پرهیز نماییم.
امام جمعه ساری با اشاره به مسأله ریشهکنی فقر، اظهار داشت: ریشهکنی فقر تنها وظیفه حاکمیت نیست بلکه مردم نیز باید با مشارکت در کمک به نیازمندان در این زمینه تلاش کنند.
وی به کمکهای مردمی از طریق کمیته امداد اشاره کرده و گفت: در شش ماهه اول امسال، مردم کشورمان بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان به نیازمندان کمک کردهاند که این نشان از همت و روحیه خیرخواهانه مردم ایران دارد.
آیتالله محمدی لائینی به اتفاقات اخیر در کشور اشاره کرد و برخی اظهارات مسئولان را که به گفته ایشان «زمینهساز اختلافات و نزاعهای لفظی» بود، محکوم کرد.
وی همچنین به مشکلات اقتصادی کشور و وضعیت ناپایدار ارز اشاره کرده و از مسئولین خواست تا در جهت تقویت اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به دلار اقدامات جدیتری انجام دهند.
امام جمعه ساری از حضور ورزشکاران، جانبازان و خانوادههای آنان در نماز جمعه تقدیر کرد و گفت: ورزشکاران ما به ویژه در استان مازندران افتخارات زیادی کسب کردهاند و این افتخارات همچنان ادامه خواهد داشت. امیدواریم با پیوند ورزش با ارزشهای انقلاب اسلامی، جوانان و نوجوانان از آسیبهای اجتماعی در امان باشند.
خطیب جمعه ساری نسبت به یک سلسله اظهارات و اتفاقات که زمینه ساز نزاع و اختلاف و دوقطبی و جنگ لفظی است، ابراز نگرانی کرد و خواستار جلوگیری از این گونه هنجارشکنیها و دهنکجی به ارزشها شد.
این مسئول به شرکت رئیس سازمان ملی استاندارد و معاون زن وی در یکی از اجلاسهای بینالمللی اشاره کرد و از پوشش "ناهنجار" این معاون در حضور رئیس سازمان به شدت انتقاد کرد و آن را توهین بزرگ به ارزشهای اسلامی و مسئله حجاب دانست و خواستار برخورد جدی با هر دو نفر شد.
وی همچنین اظهارات یکی از مسئولین آموزش و پرورش استان را که به بهانه شاد بودن از برگزاری مراسم امام حسین (ع)، عاشورا و فاطمیه در مدارس جلوگیری کرده و برخورد نادرستی با مسئله حجاب داشته است، به شدت محکوم کرد و او را "فاقد صلاحیت" برای تعلیم و تربیت نسل جدید دانست و خواستار برکناری وی شد.
آیت الله محمدی لائینی در ادامه به انتقاد از سخنان اخیر آقای باهنر درباره حجاب پرداخت و آن را "زیبنده و درخور" وی ندانست و با وجود عذرخواهی بعدی، این توهین به مهمترین اصل ارزشی و حجاب و عفاف را غیرقابل بخشش خواند.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین اظهارات فرد دیگری که تسخیر لانه جاسوسی را اشتباه دانسته، در حالی که امام خمینی (ره) آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامیده بود، مورد انتقاد قرار داد.
آیتالله محمدی لائینی در خاتمه ضمن دعوت از مردم برای تقویت وحدت و انسجام در برابر تهدیدات خارجی و داخلی، به مشکلات منطقهای و جهانی اشاره کرد و گفت: ما باید از دشمنان نترسیم و تنها به خدا و ولایت فقیه اعتماد داشته باشیم.