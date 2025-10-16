خبرگزاری کار ایران
مدیرکل ترافیک شهرداری شیراز‌ خبرداد؛

اجرای طرح ویژه ترافیکی شیراز هم‌زمان با برگزاری پیاده‌روی بزرگ خانوادگی

مدیرکل ترافیک شهرداری شیراز‌ از اجرای طرح ویژه ترافیکی در محدوده بزرگراه مهندسین خبر داد و گفت: این طرح با هدف تأمین ایمنی، تسهیل تردد و برگزاری منظم پیاده‌روی بزرگ خانوادگی در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدجواد دولت‌آبادی،اظهار داشت: طرح ترافیکی ویژه با هدف آماده‌سازی مسیر و ایجاد شرایط ایمن برای شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی بزرگ خانوادگی از صبح امروز تا پایان روز جمعه اجرا خواهد شد.  

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بزرگراه مهندسین در این مدت به‌طور کامل مسدود است و دسترسی از هر دو سمت امکان‌پذیر نخواهد بود.  

دولت‌آبادی تصریح کرد: در طول انسداد، معابر جایگزین از جمله بلوار امیرکبیر و کمربندی جنوبی باز خواهند بود و عبور و مرور وسایل نقلیه در آن‌ها طبق روال معمول انجام می‌شود.  

مدیرکل ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: مسیرهای دسترسی به محل برگزاری برنامه برای سهولت حضور شهروندان مشخص شده است.  

وی گفت: از سمت جنوب، ورود از طریق بلوار طلائیه و پارکینگ انتهای این بلوار پیش‌بینی شده و از بلوار امیرکبیر و پارکینگ خیابان گرجی نیز امکان تردد فراهم است.  

 دولت‌آبادی افزود: از سمت شمال، مسیر بلوار ایمان جنوبی و راست‌گرد کمربندی به سمت بلوار مهندسین به‌عنوان راه‌های ورود تعیین شده است.  

این مسئول در حوزه ترافیکی بیان کرد: پارکینگ‌های عمومی در ابتدای بلوار مهندسین استقرار یافته تا شرکت‌کنندگان بتوانند با سهولت بیشتری در برنامه حضور یابند.  

مدیرکل ترافیک شهرداری شیراز گفت: سرویس‌های ایاب‌وذهاب رایگان از تمامی پایانه‌های سطح شهر به مسیر پیاده‌روی و بالعکس در نظر گرفته شده و آماده خدمت‌رسانی است.  

دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با همکاری پلیس راهور و عوامل اجرایی شهرداری صورت می‌گیرد و هدف آن حفظ نظم، امنیت و روانی تردد در محدوده برگزاری برنامه است.  

وی تأکید کرد: همراهی و همکاری شهروندان با نیروهای اجرایی و انتظامی می‌تواند موجب برگزاری موفق و ایمن این رویداد خانوادگی شود. 

