به گزارش ایلنا، محمدجواد دولت‌آبادی،اظهار داشت: طرح ترافیکی ویژه با هدف آماده‌سازی مسیر و ایجاد شرایط ایمن برای شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی بزرگ خانوادگی از صبح امروز تا پایان روز جمعه اجرا خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بزرگراه مهندسین در این مدت به‌طور کامل مسدود است و دسترسی از هر دو سمت امکان‌پذیر نخواهد بود.

دولت‌آبادی تصریح کرد: در طول انسداد، معابر جایگزین از جمله بلوار امیرکبیر و کمربندی جنوبی باز خواهند بود و عبور و مرور وسایل نقلیه در آن‌ها طبق روال معمول انجام می‌شود.

مدیرکل ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: مسیرهای دسترسی به محل برگزاری برنامه برای سهولت حضور شهروندان مشخص شده است.

وی گفت: از سمت جنوب، ورود از طریق بلوار طلائیه و پارکینگ انتهای این بلوار پیش‌بینی شده و از بلوار امیرکبیر و پارکینگ خیابان گرجی نیز امکان تردد فراهم است.

دولت‌آبادی افزود: از سمت شمال، مسیر بلوار ایمان جنوبی و راست‌گرد کمربندی به سمت بلوار مهندسین به‌عنوان راه‌های ورود تعیین شده است.

این مسئول در حوزه ترافیکی بیان کرد: پارکینگ‌های عمومی در ابتدای بلوار مهندسین استقرار یافته تا شرکت‌کنندگان بتوانند با سهولت بیشتری در برنامه حضور یابند.

مدیرکل ترافیک شهرداری شیراز گفت: سرویس‌های ایاب‌وذهاب رایگان از تمامی پایانه‌های سطح شهر به مسیر پیاده‌روی و بالعکس در نظر گرفته شده و آماده خدمت‌رسانی است.

دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با همکاری پلیس راهور و عوامل اجرایی شهرداری صورت می‌گیرد و هدف آن حفظ نظم، امنیت و روانی تردد در محدوده برگزاری برنامه است.

وی تأکید کرد: همراهی و همکاری شهروندان با نیروهای اجرایی و انتظامی می‌تواند موجب برگزاری موفق و ایمن این رویداد خانوادگی شود.

