در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
فرونشست زمین در ۳ دشت آذربایجان غربی/بحران نمک در بستر دریاچه ارومیه، استانهای غربی کشور را تهدید می کند
نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استانها نسبت به فرونشست زمین در آذربایجان غربی هشدار داد و گفت: میزان فرونشست زمین در دشتهای آذربایجان غربی به ویژه دشت سلماس به ۱۶ تا ۱۷ سانتیمتر رسیده است.
ایرج سلیمان زاده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، علت اصلی این وضعیت را اشتباهات مدیریتی و ساخت ۳۲ سد در حوزه رودخانههای شرقی دریاچه ارومیه دانست که به سمت آذربایجان غربی امتداد یافته است.
سلیمانزاده گفت: در گذشته چاهها در عمق ۱.۵ متری به آب میرسیدند، اما اکنون برای یافتن آب باید تا عمق ۳۰ متری حفر کرد و حتی در این عمقها نیز آب کافی وجود ندارد.
وی افزود: برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، گسترش معادن، تغییر کاربری زمینها و خشکسالیهای مکرر از عوامل اصلی فرونشست زمین در دشتهای سلماس، خوی و جنوب شرق ارومیه است.
رییس شورای اسلامی آذربایجان غربی، با اشاره به کاهش حجم آب پشت سدهای مهاباد و شهید کاظمی بوکان و عدم سرریز امسال در مقایسه با سالهای گذشته، تبدیل اراضی دیم به آبی را یکی از دلایل اصلی بحران کمآبی در استان معرفی کرد.
وی همچنین به تصویب لایحهای در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در شورای عالی استانها مبنی بر جلوگیری از تبدیل اراضی دیم به آبی اشاره کرد که تاکنون به رغم ارسال به مجلس، نتیجه ملموسی نداشته است.
سلیمان زاده نسبت به تهدید جدی فرونشست زمین در استان هشدار داد و گفت: این وضعیت در منطقهای زلزلهخیز مانند سلماس، آیندهای ناگوار برای مردم و کشاورزی منطقه رقم خواهد زد.
اضافه برداشت ۳۲ میلیون متر مکعبی آب در شهرستان میاندوآب
وی همچنین از مشکلات ناشی از برداشت اضافه ۳۲ میلیون متر مکعب آب در منطقه میاندوآب، خبر داد و خواستار توقف اجاره زمینهای کشاورزی برای کشت دوباره در سال شد.
سلیمانزاده بر ضرورت اصلاح کشاورزی، جایگزینی محصولات کمآببر به جای محصولات پرآببر مانند چغندر قند و جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز تأکید کرد و افزود: تبدیل زمینهای بزرگ کشاورزی به قطعات کوچک برای ویلاسازی، رشد اقتصادی کشاورزان را کاهش داده است.
رییس شورای اسلامی آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به آبرسانی با تانکر به روستاهای بخش انزل ارومیه اشاره کرد و گفت: این نتیجه تغییر کاربری اراضی دیم کشاورزی به آبی است.
وی همچنین به حساسیتهای بینالمللی درباره وضعیت دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: حمایتهای مالی دولت ژاپن و سازمان یونسکو نمونهای از این توجهات است.
سلیمان زاده ادامه داد: وعدههای دولتهای گذشته برای احیای دریاچه ارومیه تاکنون محقق نشده و این موضوع موجب بیاعتمادی مردم شده است.
وعده های بی عمل
نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استان ها گفت: استاندار آذربایجان غربی نیز اخیراً وعده بارورسازی ابرها برای کمک به حل بحران کمآبی داده است، اما تاکنون اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
سلیمانزاده با تاکید بر اینکه، ستاد احیای دریاچه ارومیه باوجود صرف میلیاردها تومان و برگزاری همایشهای متعدد، نتوانسته خروجی مثبت و ملموسی داشته باشد گفت: استان به مردان تحولگرا نیاز دارد تا بتواند از این بحران خارج شود.
وی گفت: برخی از مردم آذربایجان غربی بر این باورند که خشکی دریاچه نهتنها ناشی از سوءمدیریت، بلکه نتیجه سیاستهای هدفمند برخی دولتمردان برای بهرهبرداری و به یغما بردن منابع دریاچه بوده است.
رییس شورای اسلامی استان تصریح کرد: این نگرش عمومی در پی سالها وعدههای بیسرانجام برای احیای دریاچه و فقدان اقدامات مؤثر شکل گرفته است.
هشدار درباره بحران نمک در بستر دریاچه ارومیه و تهدید استانهای غربی کشور
سلیمان زاده گفت: در حال حاضر نمک موجود در بستر دریاچه ارومیه به صورت نمناک است، اما با ادامه روند خشک شدن دریاچه، این نمکها بهزودی به بحران و معضلی جدی برای استانهای غربی کشور به ویژه کردستان و آذربایجانهای غربی و شرقی تبدیل خواهد شد.
راهکارهای کلیدی برای مقابله با بحران آب و فرونشست زمین در آذربایجان غربی
سلیمان زاده راهکارهایی را برای جلوگیری از تشدید این بحران پیشنهاد داد که از مهمترین این راهکارها میتوان به جلوگیری از تبدیل اراضی دیم به آبی اشاره کرد که میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین جایگزینی محصولات کمآببر به جای محصولات پرآببر مانند چغندر قند، میتواند مصرف آب کشاورزی را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
سلیمان زاده، گفت: مدیریت کارشناسی منابع آب و جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز، راهکاری است که میتواند به حفظ منابع آبی کمک کند.
وی عنوان کرد: علاوه بر این، اصلاح ساختار کشاورزی و جلوگیری از تقسیم زمینهای بزرگ کشاورزی به قطعات کوچک برای ویلاسازی، از جمله اقدامات ضروری برای حفظ زمینهای کشاورزی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی است.
نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استان ها هشدار داد که فرونشست زمین در مناطق زلزلهخیز مانند سلماس تهدیدی جدی برای آینده استان است و تأکید کرد: این بحران نیازمند اقدامات فوری و تحولگرا است.