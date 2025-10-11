وزیر ارتباطات در آیین گرامیداشت حافظ شیرازی:
هوش مصنوعی میتواند میراث حافظ را به نسل آینده پیوند دهد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی برای حفظ و گسترش میراث فرهنگی و ادبی کشور تأکید کرد و گفت: این فناوری میتواند پلی میان گذشته و آینده فرهنگ ایرانی باشد و گنجینه ادب فارسی را به جهانیان معرفی کند.
به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی امشب نوزدهم مهرماه در آیین بزرگداشت حافظ در شیراز با اشاره به جایگاه کمنظیر حافظ در تاریخ اندیشه و عرفان ایرانی اظهار داشت: حافظ تنها شاعر نیست؛ او فیلسوفی عارف و اندیشمندی ژرفنگر است که در هر بیت، جهانی از معنا نهفته است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، شعر حافظ تنها حاصل ذوق نیست، بلکه بر بنیاد معرفت و فلسفهای عمیق بنا شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با طرح این پرسش که ادبیات کلاسیک ما در برابر انقلاب فناوری چگونه باید رفتار کند؟ گفت: در گذشته، تحولات صنعتی تأثیر چندانی بر ادبیات نداشتند، اما امروز با فناوریهایی روبهرو هستیم که میتوانند چهره فرهنگ را دگرگون کنند. فرصت ما در این است که از هوش مصنوعی برای معرفی ادبیات فارسی به نسلهای جدید بهره ببریم.
هاشمی، دیجیتالسازی نسخههای خطی و بازسازی متون آسیبدیده را از ظرفیتهای مهم هوش مصنوعی دانست و افزود: الگوریتمهای یادگیری ماشینی قادرند متون مخدوش را بازخوانی و آثار فرسوده را احیا کنند. این فناوری میتواند زمینه دسترسی پژوهشگران جهان به آثار ارزشمند فارسی، از جمله دیوان حافظ، را گسترش دهد.
به گفته وی، ابزارهای تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی همچنین میتوانند در تفسیر و درک لایههای عمیق مفاهیم عرفانی و فلسفی شعر فارسی نقشآفرین باشند و راه را برای پژوهشهای تازه در حوزه زبان و ادبیات باز کنند.
وزیر ارتباطات با اشاره به جنبههای آموزشی این فناوری گفت: پلتفرمهای هوشمند میتوانند آموزش ادبیات فارسی را از حالت سنتی به تجربهای تعاملی تبدیل کنند؛ از تفسیر غزلهای حافظ گرفته تا گفتوگو با کاربر به زبان شعر.
وی در عین حال هشدار داد: نباید اجازه دهیم هوش مصنوعی در نقش شاعر ظاهر شود و اشعار جعلی به نام بزرگان منتشر کند. این فناوری باید در خدمت اصالت شعر فارسی باشد، نه جایگزین آن.
هاشمی شبکه ملی اطلاعات را زیربنای توسعه این مسیر دانست و گفت: با همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، میتوان مفاهیم هوش مصنوعی را بومیسازی و در جهت پاسداشت میراث فرهنگی کشور بهکار گرفت. این همافزایی میان فناوری و فرهنگ، تضمین میکند که ادبیات ایران در دنیای دیجیتال نیز بدرخشد.
وی با یاد از پیام جاودان حافظ افزود: حافظ با زبان عشق و معرفت سخن گفت و امروز ما نیز برای پیشرفت علمی و فرهنگی کشور، به همان روشنایی نیازمندیم.