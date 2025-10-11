به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ناصر ظاهری در حاشیه بازدید از اردوی جهادی دندانپزشکی که با مشارکت کمیته امداد استان قزوین و گروه جهادی خادم المهدی عج انجام شد، گفت: در این اردوی جهادی 70 جهادگر حضور دارند که به مدت دو روز به خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی انواع خدمات دندانپزشکی را ارائه می‌کنند.

وی اضافه کرد: در مدت دو روز به تعداد 500 نفر از نیازمندان شهر شال و روستاهای توابع خدمات دندانپزشکی ارائه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین بیان کرد: این اردوی جهادی هفتمین اردوی جهادی مشترک بین کمیته امداد و گروه جهادی خادم المهدی عج می باشد که از ابتدای سالجاری تا کنون به بیش از 2 هزار نیازمند 8 هزار خدمت دندانپزشکی ارائه شده است.

ظاهری ادامه داد: در این اردوی جهادی که به مدت دو روز در شهر شال برگزار می‌شود 1000 نوع خدمت دندانپزشکی شامل کشیدن، پر کردن، ترمیم و ... به ارزش 2 میلیارد تومان به خانواده‌های ولی‌نعمت ارائه می‌شود.

