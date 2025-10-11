خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین خبر داد؛

ارائه بیش از 1000 خدمت دندانپزشکی به خانواده‌های نیازمند

ارائه بیش از 1000 خدمت دندانپزشکی به خانواده‌های نیازمند
کد خبر : 1698486
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل کمیته امداد از ارائه بیش از 1000 خدمت دندانپزشکی به 500 نفر از خانواده‌های ولی‌نعمت در مدت دو روز توسط دندانپزشکان جهادگر در شال خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ناصر ظاهری در حاشیه بازدید از اردوی جهادی دندانپزشکی که با مشارکت کمیته امداد استان قزوین و گروه جهادی خادم المهدی عج انجام شد، گفت: در این اردوی جهادی 70 جهادگر حضور دارند که به مدت دو روز به خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی انواع خدمات دندانپزشکی را ارائه می‌کنند.

وی اضافه کرد: در مدت دو روز به تعداد 500  نفر از نیازمندان شهر شال و روستاهای توابع خدمات دندانپزشکی ارائه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین بیان کرد: این اردوی جهادی هفتمین اردوی جهادی مشترک بین کمیته امداد و گروه جهادی خادم المهدی عج می باشد که از ابتدای سالجاری تا کنون به بیش از 2 هزار نیازمند 8 هزار خدمت دندانپزشکی ارائه شده است.

ظاهری ادامه داد: در این اردوی جهادی که به مدت دو روز در شهر شال برگزار می‌شود 1000 نوع خدمت دندانپزشکی شامل کشیدن، پر کردن، ترمیم و ... به ارزش 2 میلیارد تومان به خانواده‌های ولی‌نعمت ارائه می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ