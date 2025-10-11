مدیرکل کمیته امداد استان قزوین خبر داد؛
ارائه بیش از 1000 خدمت دندانپزشکی به خانوادههای نیازمند
مدیرکل کمیته امداد از ارائه بیش از 1000 خدمت دندانپزشکی به 500 نفر از خانوادههای ولینعمت در مدت دو روز توسط دندانپزشکان جهادگر در شال خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ناصر ظاهری در حاشیه بازدید از اردوی جهادی دندانپزشکی که با مشارکت کمیته امداد استان قزوین و گروه جهادی خادم المهدی عج انجام شد، گفت: در این اردوی جهادی 70 جهادگر حضور دارند که به مدت دو روز به خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی انواع خدمات دندانپزشکی را ارائه میکنند.
وی اضافه کرد: در مدت دو روز به تعداد 500 نفر از نیازمندان شهر شال و روستاهای توابع خدمات دندانپزشکی ارائه میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین بیان کرد: این اردوی جهادی هفتمین اردوی جهادی مشترک بین کمیته امداد و گروه جهادی خادم المهدی عج می باشد که از ابتدای سالجاری تا کنون به بیش از 2 هزار نیازمند 8 هزار خدمت دندانپزشکی ارائه شده است.
ظاهری ادامه داد: در این اردوی جهادی که به مدت دو روز در شهر شال برگزار میشود 1000 نوع خدمت دندانپزشکی شامل کشیدن، پر کردن، ترمیم و ... به ارزش 2 میلیارد تومان به خانوادههای ولینعمت ارائه میشود.