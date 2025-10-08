سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
پیشبینی تولید بالغبر ٦٧ هزارتن لوبیا در فارس
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برداشت لوبیا در قطب تولید این محصول خبر داد و گفت: براساس پیشبینیها امسال بالغبر ٦٧ هزارتن لوبیا در فارس تولید میشود.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی تصریح کرد: برداشت لوبیا از سطحی بیش از ٢٦ هزار هکتار، از اواخر شهریورماه آغاز شده است و تا اواسط آبان ماه ادامهدارد.
وی با اشاره به اینکه استان فارس حائز رتبه اول کشوری در تولید لوبیا است، اظهار کرد: سال گذشته نیز با تولید قریب به ۵٠ هزار تن، معادل ٢٠ درصد از لوبیای کشور این جایگاه را حفظ کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین سطح کشت شده به لوبیا چیتی با سطحی قریب به ٢٢ هزار هکتار اختصاص دارد، افزود: لوبیا قرمز، سفید و چشم بلبلی از دیگر ارقام است.
بهجت حقیقی از اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه کشت لوبیا و ارتقای بهرهوری نیز سخن گفت و افزود: ١٣ هزار و ۵٢٠ هکتار از سطح مذکور بهصورت چندردیفه روی پشته کاشته شد که افزایش عملکرد در واحد سطح، جلوگیری از گسترش آفات و بیماری و ارتقای بهرهوری آبوخاک را بهدنبال داشت.
به گفته وی؛ در همین راستا پروژه تغذیه مناسب با استفاده ازاز کودهای آلی، زیستی و ریزمغذی در ۶۹ درصد از اراضی کشت شده اجرا شد که بهبود کیفی لوبیای تولیدی را بهدنبال داشت.
بهجت حقیقی با اشاره به اینکه آبیاری تیپ در ۵٢درصد از اراضی اجرا شد، ابراز کرد: کشت لوبیا با نوار تیپ راندمان آبیاری ۸۰ تا ٨۵ درصدی دارد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: شهرستان اقلید با سطحی بالغبر ١٨ هزار هکتار بهعنوان قطب تولید لوبیا در استان فارس میباشد و آباده، خرمبید، مرودشت و قیرو کارزین جز شهرستانهای پیشرو در کاشت لوبیا است.