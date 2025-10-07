آغاز بارگذاری سهمیه سوخت کشاورزان خوزستان برای کشت پاییزه در سامانه «سدف»
بهمنظور تسهیل در تأمین سوخت ادوات کشاورزی و حمایت از تولید، سهمیه سوخت بهرهبرداران خوزستانی برای ماههای مهر و آبان بهصورت علیالحساب از امروز ۱۵ مهر در سامانه «سدف» بارگذاری شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، فرایند بارگذاری سهمیه سوخت ویژه کشاورزان خوزستانی برای انجام عملیات کشت پاییزه، از امروز سهشنبه ۱۵ مهرماه بهصورت علیالحساب و برای دو ماه مهر و آبان در سامانه «سدف» آغاز شد.
به گفتهی سید عبدالرضا سید احمدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، این اقدام با هدف تسریع در تأمین سوخت مورد نیاز ادوات و ماشینآلات کشاورزی و حمایت از روند تولید انجام میشود.
وی افزود: کشاورزان میتوانند با مراجعه به سامانه «سدف» و ثبت اطلاعات لازم، سهمیه سوخت خود را دریافت و پیگیری کنند تا عملیات آمادهسازی زمین، شخم و کشت محصولات پاییزه بدون وقفه انجام شود.
سید احمدی با تأکید بر اهمیت تأمین بهموقع نهادهها و سوخت برای بخش کشاورزی گفت: پشتیبانی از تولیدکنندگان در فصل کشت پاییزه از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی خوزستان است و هماهنگی لازم با مدیریتهای شهرستانی برای تسهیل دسترسی کشاورزان به سهمیه سوخت انجام شده است.