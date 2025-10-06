تبادل تفاهمنامه بین دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس و موسسه آموزش عالی زند شیراز
به منظور اثربخشی بیشتر در همسو کردن پروژه ها، فعالیت های پژوهشی و علوم تخصصی در حیطه ی حمایت، توانمندسازی و همکاری های آموزشی- پژوهشی، تفاهم نامه همکاری مشترکی بین دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس و موسسه آموزش عالی زند شیراز منعقد شد.
به گزارش ایلنا، این تفاهم نامه با موضوع تسهیل در ایجاد فضای تعامل بین دانشگاه و موسسه به منظور هم افزایی و توسعه همکاری های مشترک آموزشی، پژوهشی و طرح های کاربردی به امضارئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس و رئیس موسسه آموزش عالی زند شیراز رسید.
براساس این تفاهم نامه، پژوهش و فناوری، آموزش و توسعه علمی، تبادل منابع انسانی، همایش ها و رویداد های علمی، حمایت از دانشجویان و نخبگان، زیرساخت و امکانات، ارتباط با جامعه و صنعت وایجاد بستر روابط بین الملل از جمله محورهای همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی بین طرفین به شمار می رود.
سید آیت اله رزمجو رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس در مراسم امضای تفاهم نامه در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه مراکز آموزش عالی استان با رویکرد تعامل و هم افزایی در توسعه استان نقش آفرینی می کنند، گفت : راهبرد دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهارتافزایی برای بازار کار تعریفشده و ارائه رشتههای نو و جدید و متناسب با نیاز بازار در این دانشگاه، راهی برای مهارتآموزی بیشتر دانشجویان است.