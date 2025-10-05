به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار جواد تقوی در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته نیروی انتظامی با اشاره به ارتباط صمیمی نیروی انتظامی با رسانه اظهار کرد: با کمک رسانه و خبرنگاران توانستیم با مردم با زبان رسانه ارتباط خوبی بگیریم که در طول جنک ۱۲ روزه نیز رسانه سهم عمده ای در بحث اطلاع رسانی به عنوان افسران جنگ نرم ایفا کردند.

وی با بیان اینکه بخش اعظمی از مشکلات جامعه با پیگیر خبرنگاران رفع می شود، ادامه داد: خوشبختانه در کل جرایم در اردبیل از اول سال تا به امروز ۲ درصد کاهش وقوع جرایم داشتیم و در حوزه سرقت ها شاهد کاهش ۱۴ درصدی بودیم.

فرمانده انتظامی استان اردبیل کاهش ۹ درصدی سرقت خودرو را در استان اردبیل یادآور شد و بیان کرد: در کل مجموع سرقت ها ۱۱ درصد کاهش داشتیم که در سال گذشته طی مدت مشابه کاهش ۱۳ درصدی داشتیم که از این سرقت ها ۴۸ درصد منجر به کشفیات شده است.

سردار تقوی با بیان اینکه به فضل الهی در اردبیل سرقت های خشن ، مسلحانه، گروگان گیری نداریم، افزود: در خصوص سرقت به عنف ۲۵ درصد کاهش داریم و آن چیزی که برای خانواده‌ها حائز اهمیت است، موضوع جرایم سایبری بوده که متاسفانه۲۶ درصد افزایش داشته بوده و نیاز به آموزش خانواده ها در این راستا وجود دارد.

وی امارهای انتشاری در مورد چاقو کشی و نزاع در استان اردبیل را بزرگنمایی رسانه های غیر استانی عنوان‌ کرد و گفت: براساس آمار تیروی انتظامی چاقوکشی در استان اردبیل۶۷ درصد کاهش و نزاع و عربده کشی ۱۹ درصد کاهش داریم.

فرمانده انتظامی استان اردبیل اضافه کرد: همچنین در بحث تصادفات، فوتی‌ها۱۳ نفر کاهش داشته به عبارتی شاهد کاهش ۸ درصد فوتی و ۱۸ درصد در مصدوم و مجروحیت با ۷۵۴ نفر بودیم.

سردار تقوی با بیان اینکه در بحث پلیس ۱۱۰ در ۶ ماهه امسال ۶۶۶ هزار بار تلفن به صدا درآمده است، تصریح کرد: این آمار نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۱/۵ تن کشفیات مواد مخدر داشته‌ایم، اضافه کرد: در حوزه امنیت اقتصادی با اخلالرگران نظام اقتصادی ۸ پرونده مهم را کار کردند با ۱۹ نفر به ارزش ریالیه بیش از یک همت در پرونده قاچاق هم ۲۲ درصد افزایش بوده با ۴۸۰۰ میلیارد ریال ارزش کالاهای کشف شده بود.

سردار تقوی با بیان اینکه در بحث خدمات و ارایه خدمات به هم استانی ‌ها در صدور گواهی نامه ، پایان خدمت، پروانه کسب اقداماتی خوبی داشته ایم، افزود: نمره ای که امسال مردم به پلیس دادند خوشبختانه در تقدیر و قدردانی از پلیس نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشتیم نسبت به سال گذشته و در حوزه شکایت از اقدامات پلیس امسال ۷۰ درصد کاهش را شاهد هستیم.

انتهای پیام/