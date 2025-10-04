به گزارش ایلنا، کامران باقری لنکرانی امروز ۱۲ مهرماه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برای چهادرهمین سال متوالی کنفرانس بین‌المللی سلامت زنان در شیراز برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف ما در برگزاری این سمینار، نگاه بین بخشی به مشکلات و چالش‌های سلامت زنان خارج از دیدگاه طبی بوده است.

رئیس چهاردهمین کنگره بین‌المللی سلامت زنان ادامه داد: بخش مهمی از سلامت، مربوط به عوامل اجتماعی و اقتصادی است؛ ۲۵ درصد مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی است.

لنکرانی، سلامت روان را موضوع محوری این سمینار ذکر و خاطرنشان کرد: بخشی از سلامتی زنان را بیماری روان تنی تشکیل داده است، یعنی در شکل گیری آن بیماری، عوامل روانی نقش داشته‌اند.

وی تصریح کرد: شرایط پسا جنگ این موضوع را برای ما پر رنگ تر کرد تا به بحث سلامت روان و ارتباط آن با سایر ابعاد سلامت بپردازیم.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبق آخرین آمارهای انجام شده در کشور حدود ۱۰ درصد بار بیماری زنان مربوط به افسردگی و اضطراب است.

لنکرانی اضافه کرد: اگرچه این آمار نسبت به بسیاری از کشورها بالا نیست اما موضوع مهمی است که باید به آن بپردازیم.

وی ادامه داد: شرایط بحرانی در جنگ ۱۲ روزه موجب شد تا این مسئله تشدید شود و طبق آمارها ۴۰ درصد افزایش داشتیم.

رئیس چهاردهمین کنگره بین‌المللی سلامت زنان اضافه کرد؛ بیماری‌های قلبی و عروقی که ۱۴ درصد بار بیماری‌ها را نیز تشکیل می‌دهند در برخی موارد ریشه آن به عوامل روانی باز می‌گردد.

لنکرانی به فضای مجازی و تاثیراتی که در سلامت روان می تواند داشته باشد هم اشاره و خاطر نشان کرد: در این سمینار به سواد رسانه‌ای هم خواهیم پرداخت، چرا که جنگ ۱۲ روژه‌ای را دشت سر گذاشتیم که بیش از ۱۰۰۰ نفر به شهادت رسیدند و حدود ۱۲ درصد معادل ۱۲۶ نفر از آنها را زنان تشکیل دادند و نشان می‌دهد که دشمن در زمان جنگ هدفگذاری‌اش، جامعه معمولی بوده است.

وی با ببان اینکه این مهم موضوع مهمی بود که ایجاب می‌کند تا تاب آوری را در جامعه افزایش دهیم، آسیب به خود را از دیگر موضوعات محوری ذکر کرد که در این سمینار مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این باره توضیح داد: اقدام به خودکشی در زنان در دنیا بیشتر است؛ ایران از نظر آماری جزو کشورهای است که نرخ خودکشی در آن پایین تر از متوسط جهانی است.

لنکرانی گفت: طبق آمار سازمان پزشکی قانونی این نسبت ۶ در ۱۰۰ هزار است اما روند آن و همچنین تمرکز آن در بعضی از گروههای خاص به عنوان مثال در بین گروههای ارائه دهنده خدمات سلامت از جمله پزشکان برای ما نگران کننده است که در این سمینار به آن خواهیم پرداخت.

وی تصریح کرد: یکی از معضلاتی در جامعه با آن رو به رو هستیم سالمندی بر جمعیت ایران است.وزارت بهداشت الزام به دوره آموزش مداوم برای کادر سلامت کرده و ۵ امتیاز برای شرکت کنندگان در این سمینار نیز پیش‌بینی کرده است.

رئیس چهاردهمین کنگره بین‌المللی سلامت زنان به محورهای این کنگره هم اشاره و ارتباط دو سویه بین سلامت جسم و روان با تمرکز بر گروه هایی مانند نوجوانان، زنان باردار، زنان نابارور، کارمند و شاغل، ارتباط بین سلامت اجتماعی و معنوی و سلامت روان در زنان و مداخلات موثر برای بهبود سلامت روان زنان را از مهمترین محورهای سه‌گانه این سمینار معرفی کرد.

لنکرانی با بیان اینکه دو پیش رویداد هوش مصنوعی و‌ سلامت روان زنان و همچنین سلامت و‌ روان خانواده در زمان بحران؛ چالش‌ها و راهکار در راستای برگزاری این کنگره، اجرایی شده است، از ارسال ۶۰۰ مقاله به دبیرخانه کنگره خبر داد و گفت: ۴۶۶ مقاله از مجموع مقالات ارسالی پذیرفته شده که به الکترونیک و تعدادی به صورت سخنرانی ارائه می‌شوند.

وی اعلام کرد که به مقالات برتر و منتخب، جوایزی اهداء خواهد شد.

لنکرانی در خاتمه سخنانش از برپایی دو کارگاه مهارت مدیریت استرس و سفیران سلامت بلوغ در مدارس در حاشیه این سمینار نیز خبر داد.

