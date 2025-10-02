استاندار چهارمحال و بختیاری:
نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده، عامل فرار نیروی انسانی از استان است
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: نرخ بیکاری در بین جوانان تحصیلکرده باعث شده تا نیروی انسانی در چهارمحال و بختیاری ماندگار نشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر مردانی امروز در شورای اداری، راهبری و تحول اداری این استان و بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی که با حضور معاون رییسجمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد اظهار داشت: نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده عاملی برای عدم ماندگاری نیروی انسانی در استان است و کمبود نیرو در دستگاههای پیشران توسعه مانند دانشگاهها، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری، بهداشت و درمان از دیگر مشکلات می باشد.
وی با اشاره به کمتربرخوردار بودن چهارمحال و بختیاری علیرغم برخورداری از منابع خدادادی فراوان،به کاهش سهم استان از نیروی انسانی رسمی دولت از ۱.۵۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱.۴۷ درصد در سال جاری اشاره کرد.
مردانی همچنین به میانگین سنی بالا و موج بازنشستگی کارکنان، وابستگی دستگاههای اجرایی به نیروهای شرکتی و چالشهای حوزههای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به دلیل بازنشستگی گسترده پرسنل تا پایان سال جاری اشاره کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری،بازنگری در سهم ساختار اداری و نیروهای انسانی دستگاههای اجرایی بهویژه در ادارات شهرستانی را ضروری خواند و خواستار صدور مجوز جذب نیروی انسانی مورد نیاز برای رفع بخش قابلتوجهی از مشکلات استان شد.
مردانی همچنین برارتقای ساختار اداری و تشکیلات مدیریت گمرک استان به ادارهکل طبق دستور معاون اول رییسجمهور برای رونق صادرات تأکید کرد.
وی ارتقای کیفیت خدمات عمومی،اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی را از مهمترین دستاوردهای بهبود وضعیت اداری و استخدامی استان برشمرد.
مردانی در پایان،ارتقای کارآمدی ساختارها، بهبود کیفیت خدماترسانی و شفافیت در پاسخگویی را از معیارهای اصلی ارزیابی دستگاههای اجرایی در جشنواره شهید رجایی عنوان کرد.