گامی تازه در مسیر تأمین پایدار آب جنوب کشور
در سفر رئیس جمهور به هرمزگان مرحله دوم آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی آب در استان به بهره برداری رسید.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، رئیسجمهور در جریان سفر به استان هرمزگان، فاز دوم پروژه عظیم آبشیرینکن یک میلیون مترمکعبی را افتتاح کرد؛ طرحی که با سرمایهگذاری داخلی و ارزی، روزانه ۲۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین به ظرفیت کشور اضافه کرده و قرار است عطش شهرها و صنایع جنوب و مرکز ایران را فروبنشاند.
سفر اخیر رئیسجمهور به استان هرمزگان، با خبری مهم در حوزه آب همراه شد؛ بهرهبرداری رسمی از فاز دوم آبشیرینکن بزرگ خلیج فارس. پروژهای که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای تأمین و انتقال آب کشور یاد میشود و میتواند نقطه عطفی در مدیریت منابع آبی ایران بهویژه در مناطق جنوبی و مرکزی قلمداد شود.
فاز دوم این طرح، توانایی شیرینسازی روزانه ۲۰۰ هزار مترمکعب آب دریا را دارد. با احتساب این ظرفیت جدید، میزان کل تولید آب شیرین در این مجموعه به ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز رسیده است. این آب پس از فرآوری و انتقال، به سبد مصرف شهروندان و صنایع استانهای هرمزگان، کرمان، یزد و حتی اصفهان افزوده خواهد شد.
احسان انصاری، مدیرعامل شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس، در مراسم افتتاحیه اعلام کرد: «آغاز فعالیت فاز دوم این پروژه، روزانه ۴۰ هزار مترمکعب آب شیرین را به شهرهای بندرعباس، بندر خمیر، علوی، رضوان و همچنین شهرستان رفسنجان اختصاص میدهد. علاوه بر آن، بخشی از صنایع بزرگ در استانهای هرمزگان، کرمان و یزد نیز از این منابع بهرهمند خواهند شد.»
به گفته انصاری، برای اجرای این مرحله از پروژه، بیش از ۳۷ هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال و ۱۹۳ میلیون یورو سرمایهگذاری شده است. او افزود: «این طرح علاوه بر ایجاد زیرساختی پایدار برای تأمین آب شرب و صنعتی، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر را نیز فراهم کرده و به شکل غیرمستقیم صدها فرصت شغلی دیگر در حوزههای مرتبط ایجاد خواهد کرد.»
اهمیت این پروژه از آن جهت دوچندان است که استانهای جنوبی ایران در سالهای اخیر با چالش جدی کمآبی و محدودیت منابع زیرزمینی مواجه بودهاند. شیرینسازی آب دریا و انتقال آن به نقاط مختلف کشور، یکی از راهکارهای کلیدی برای مقابله با این بحران محسوب میشود. کارشناسان معتقدند بهرهبرداری از این آبشیرینکن میتواند فشار بر منابع آبی سنتی را کاهش دهد و زمینه توسعه پایدار در بخشهای مسکونی، کشاورزی و صنعتی را فراهم آورد.
طرح یک میلیون مترمکعبی آبشیرینکن خلیج فارس، در سه فاز تعریف شده است. با بهرهبرداری از فاز دوم، نیمی از ظرفیت کل پروژه عملیاتی شده و انتظار میرود در آینده با تکمیل فازهای بعدی، این مجموعه به بزرگترین آبشیرینکن کشور و حتی منطقه بدل شود.
به گفته مسئولان، هدف نهایی این پروژه، تأمین بخش قابل توجهی از نیاز آبی استانهای جنوبی و مرکزی ایران است؛ مسیری که اگرچه پرهزینه بوده، اما میتواند معادلات آبی کشور را دگرگون کند و برای مردمانی که سالها با محدودیت منابع آب دستوپنجه نرم کردهاند، به معنای واقعی کلمه حیاتی باشد.
شرکت تأمین و انتقال اب خلیج فارس به عنوان شرکتی پیشرو در زمینه نمک زدایی و انتقال آب دریا به مناطق خشک و کم آب کشور در فلات مرکزی ایران دارای بزرگترین تأسیسات زیربنایی احداث واحدهای نمک زدایی و طولانی ترین کریدور از خلیج فارس تا مرکز کشور می باشد. این شرکت اولین شرکت ایران در زمینه تأمین آب پایدار صنعتی می باشد.