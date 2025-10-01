خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعزیرات استان قزوین خبر داد؛

مجازات عرضه کننده گوشی و تبلت قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از مجازات فروشنده انواع گوشی و تبلت های قاچاق خبر داد.

به گزارش   ایلنا از قزوین، علیرضا حسن‌پور در این باره گفت: پرونده متهم به نگهداری و فروش انواع گوشی تلفن همراه، تبلت، ساعت های هوشمند قاچاق خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش هشت میلیارد و 909 میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رسیدگی شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متهم را به پرداخت هشت میلیارد و 909 میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه محکوم کرد. 

حسن پور گفت: برای حمایت از تولید داخلی با خرید، فروش، حمل و نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت به شدت برخورد می شود و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را در سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

