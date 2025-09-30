بروزرسانی دوربینهای سطح شهر برای تقویت مدیریت ترافیک تبریز
با هدف افزایش دقت در پایش ترافیک، ارتقای ایمنی و بهبود خدمات حملونقل هوشمند، دوربینهای کنترل ترافیک در سطح معابر اصلی تبریز بروزرسانی شدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، عملیات به روزرسانی نرمافزاری و سختافزاری دوربینهای نظارت تصویری در سطح شهر آغاز و بخش عمدهای از این پروژه به مرحله اجرا رسیده است. این اقدام در راستای ارتقای سیستم هوشمند حملونقل شهری و با هدف افزایش کیفیت تصاویر، بهبود سرعت انتقال دادهها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه پایش ترافیک انجام میگیرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری تبریز با اشاره به اهمیت این طرح گفت: دوربینهای ترافیکی نقش کلیدی در مدیریت هوشمند ترافیک دارند و با بروزرسانی آنها، امکان رصد دقیقتر وضعیت معابر، کاهش تخلفات رانندگی و ارتقای ایمنی شهروندان فراهم میشود.
وی افزود: این پروژه علاوه بر کمک به مدیریت بهینه جریان عبور و مرور، زمینهساز توسعه سامانههای هوشمند شهری و استفاده از دادههای دقیق برای برنامهریزیهای آتی در حوزه حملونقل خواهد بود.
محبوب عبداله پور اعلام کرد که به روزرسانی نرمافزاری و سختافزاری دوربینهای نظارت تصویری در سطح شهر آغاز و بخش عمدهای از فاز ۲ پروژه مدیریت هوشمند شهری به مرحله اجرا رسیده است. با اتمام فاز ۲ تعداد دوربین سطح شهر تبریز به ۱۱۵۰ دوربین افزایش می یابد.