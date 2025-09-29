به گزارش ایلنا از بندرعباس، همزمان با هفتم مهر روز ملی ایمنی و آتش نشانی، نخستین مرکز سوختگی پیش بیمارستانی با حضور مدیرعامل، قائم مقام و جمعی از معاونان این شرکت و همچنین رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه هرمزگان افتتاح و به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: این واحد درمانی با هدف ارتقای سطح آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی و به حداقل رساندن خسارات با تلاش حوزه بهداشت و درمان و HSED پالایشگاه بندرعباس راه‌اندازی شد که مجهزترین مرکز از نوع خود در بین صنایع منطقه و صنایع نفتی کشور محسوب می‌شود.

احمد هاشمی در مراسم افتتاح این مرکز، بر اهمیت حیاتی آن در محیط‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: در صنایع، به ویژه در حوزه نفت و گاز ضمن تاکید بر رعایت استانداردهای ایمنی، همواره احتمال حوادثی چون سوختگی وجود دارد و لزوم وجود مراکز مجهز درمانی، برای تضمین ایمنی و سلامت نیروی انسانی امری حیاتی است.

وی گفت: افتتاح مرکز سوختگی پیش بیمارستانی پالایشگاه نفت بندرعباس ، پاسخی ضروری برای ایجاد و حفظ آمادگی کامل در برابر رویدادهایی ناخواسته است و این افتخار را داریم که نخستین مرکز سوختگی پیش بیمارستانی را با تجهیزات پیشرفته و استاندارد در بین پالایشگاه‌های کشور راه‌اندازی کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس خاطرنشان کرد: وظیفه ما پیش‌بینی حوادث و به حداقل رساندن خسارات است و این مرکز گامی مهم در این راستا محسوب می‌شود، هرچند امیدواریم هیچ‌گاه نیازی به استفاده از آن نباشد.

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه هرمزگان نیز گفت: این واحد که ذیل درمانگاه طب صنعتی پالایشگاه نفت بندرعباس فعالیت می‌کند، به عنوان یک مرکز پیش بیمارستانی، اقدامات اولیه حیاتی را برای مصدومان سوختگی فراهم می‌آورد تا از عوارض بعدی جلوگیری شود.

دکتر کرباسچی به تجهیزات به‌کار رفته در این مرکز اشاره کرد و گفت: از دوش‌های ایستاده، وان‌های آب سرد و دستگاه‌های احیا قلبی (CPR) در این واحد استفاده شده است و تمامی تجهیزات با رعایت آخرین استانداردها و به‌روزترین فناوری‌ها تهیه شده‌اند.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه این مرکز در میان صنایع منطقه، افزود: این اقدام پالایشگاه نفت بندرعباس، نشان‌دهنده تعهد این شرکت به حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و همچنین افزایش ضریب اطمینان در عملیات صنعتی منطقه است.

گفتنی است در حاشیه این مراسم از مرکز نگهداری و بروز رسانی آمبولانس های شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز بهره برداری شد.

دکتر کرباسچی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه هرمزگان در خصوص آمبولانس‌ها نیز گفت: با به‌روزرسانی ناوگان آمبولانس، توانایی ما برای مدیریت شرایط اضطراری افزایش یافته است.

وی در خصوص ناوگان امدادی توضیح داد: این مرکز تضمین می‌کند که تمامی آمبولانس‌های ما هم از نظر فنی و هم از نظر تجهیزات پزشکی، به صورت مستمر تحت بازرسی، تعمیر و به‌روزرسانی قرار گیرند و در مجموع با اقدامات صورت گرفته تلاش شده است تا آمبولانس‌های شرکت از نظر عملکردی و قابلیت‌های درمانی- خدماتی، در بالاترین سطح استاندارد نگهداری شوند تا انتقال مصدومان به امن‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن انجام شود.

