بیش از ۲ میلیون تن کالا در چهارمحال و بختیاری جابجا شد

کد خبر : 1692032
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا در چهارمحال و بختیاری جابجا شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین مالکی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت:  از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۲ شرکت فعال در حوزه حمل و نقل استان موفق به صدور ۱۸۹۶۶۵ بارنامه شده‌اند و بیش از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار تن انواع کالا جابجا شده است.

وی افزود: عمده کالاهای جابجا شده شامل آهن اسفنجی، سیمان، میلگرد، ورق گالوانیزه، کود اوره، شمش آهن، خوراک ماهی، بنزین و گازوییل است.

مالکی با اشاره به اهمیت این آمار در توسعه اقتصادی استان گفت: افزایش حجم حمل و نقل جاده‌ای نشان‌دهنده رشد ظرفیت لجستیکی استان و نقش کلیدی آن در تأمین نیازهای بازار داخلی است.

وی همچنین به برنامه‌های آتی برای ارتقای کیفیت و ایمنی حمل و نقل اشاره کرد و اظهار داشت: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری شرکت‌های حمل و نقل، تلاش می‌کنیم فرآیند حمل و نقل در استان سریع‌تر، ایمن‌تر و بهینه‌تر انجام شود.

