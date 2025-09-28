علی زند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: انتظار جامعه کارگری این است که امنیت شغلی برای کارگران بیش از پیش فراهم شود و شغلی که جنبه استمرار دارد، از حالت قراردادی خارج شود. ایجاد امنیت شغلی تنها از دست مجلس برمی‌آید و در این راستا ضروری است مجلس طرح 2 فوریتی تهیه کرده و تکلیف قراردادهای موقت کار را برای همیشه مشخص کند. خواسته جامعه کارگری این است که نمایندگان مجلس به خصوص فراکسیون کارگری وارد عمل شوند و بحث قراردادهای موقت را جمع کند.

وی ادامه داد: زیبنده نیست نیروی کارگر که به عنوان محور توسعه شناخته می‌شود، 20 تا 25 سال کار کند اما قراردادهای وی یک ماهه، 2 ماهه و 3 ماهه باشد. نام این وضعیت امنیت شغلی نیست. آیا کارگری که قراردادهای موقت یک ماهه، 2 ماهه و یا 3 ماهه را امضا می‌کند، می‌تواند به آینده امیدوار باشد و نگران عدم تمدید قرارداد خود در پایان ماه نباشد؟! نگرانی و چالش تمدید شدن و یا نشدن قرارداد از لحاظ روحی و روانی بر کارگر و خانواده وی تأثیرگذار است.

جامعه کارگری تنها خواستار تأمین امنیت شغلی است

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: کارگری که در بازه زمانی 20 سال اشتغال در یک مجموعه، خود را در یک وضعیت شغلی اثبات کرده و به تخصص وی نیاز است، حداقل اقدام لازم این است که باید قرارداد چنین کارگری را بلندمدت در نظر بگیرند. چنین موضوعی خواسته چندان زیادی نیست. جامعه کارگری تنها خواستار تأمین امنیت شغلی است و در این رابطه موضوع قراردادهای موقت کار باید برچیده شود.

زند تصریح کرد: البته این نکته را نباید فراموش کنیم که در اوایل دولت سیزدهم، در خصوص امنیت شغلی مباحثی مطرح شد و در کمیسیون اجتماعی دولت، جلساتی با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد و در راستای امنیت شغلی توافقاتی نیز صورت گرفت، اما ادامه نیافت. بنابراین نیاز هست که از سوی نمایندگان مجلس و دولت و کارگران این موضوع پیگیری شود و آنچه که در این راستا مصوب و تدوین شده عملیاتی شود و رضایتمندی در جامعه کارگری حاصل گردد.

وی بیان داشت: در جامعه کارفرمایان مباحثی مبنی بر کمبود نیروی ماهر و متخصص مطرح است. با این وضعیت فردی که 20 سال اشتغال داشته و در صنعت فعالیت داشته و تجربه کافی کسب کرده است، کارفرما نیز به این کارگر نیاز دارد و قرار است این کارگر را تا زمان بازنشستگی در مجموعه خود حفظ کند، چه لزومی دارد قرارداد موقت منعقد شود؟! متأسفانه اکثر کارگرها با همین وضعیت قراردادهای موقت بازنشسته می‌شوند.

معیشت کارگر زمانی تأمین می‌شود که ماده 41 قانون کار اجرا شود

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به وضعیت معیشتی جامعه کارگری اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: موضوع دیگر بحث معیشت جامعه کارگری است. معیشت کارگر زمانی تأمین می‌شود که ماده 41 قانون کار اجرا شود. سبد معیشت را برای خانواده 3.3 نفره محاسبه می‌کنند. آنچه که سال گذشته محاسبه شده است یک خانواده باید ماهانه 24 میلیون تومان درآمد داشته باشه تا بتواند مخارج زندگی را تأمین کند.

زند ابراز داشت: شورای عالی کار اقدامات خوبی را انجام داد و برای سال 1404 افزایش حقوق و دستمزد 45 درصدی را در نظر گرفت. این موضوع نشان می‌دهد که دولت و کارفرمایان شرایط اقتصادی را درک کردند. اما اگر تورم مهار نشود، این شیرینی افزایش 45 درصدی و رضایتمندی نسبی از بین می‌رود. تورم و دلار نوسان پیدا می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود. این فرایند چند بار در سال اتفاق می‌افتد، اما افزایش دستمزد را در سال یک بار انجام می‌دهند و می‌گویند تا سال بعد بررسی آن امکان‌پذیر نیست.

وی به ضلع سوم اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت این ضلع در فرایندهای شغلی جامعه کارگری اشاره داشته و اضافه کرد: با مشارکت ضلع سوم یعنی کارگران، دولتمردان به سمتی رفتند که اصل سه‌جانبه‌گرایی را پذیرفتند. به این معنا که اگر قرار است کار فرما نظر بدهد، نظر کارگر را نیز جویا می‌شوند، نظر دولت را نیز اخذ می‌کنند و نظر فعالین مجموعه را در نظر می‌گیرند. حداقل انتظار جامعه کارگری این است که امنیت شغلی و معیشت تأمین شود و گرفتار قوانین دست و پا گیر نگردد.

بخشنامه 1777 تأمین اجتماعی با روح و روان کارگر و کارفرما بازی می‌کند

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه بخشنامه 1777 سازمان تأمین اجتماعی با روح و روان کارگر و کارفرما بازی می‌کند، گفت: در بعضی مشاغل سخت و زیان‌آور، سلامت کارگران با مخاطره مواجه می‌شود. این موضوع نشان دهنده آن است که محیط شغلی کارگران عاری از آلایندگی نبوده است. این شرایط سبب می‌شود تا یا ریه، چشم، گوش و ... کارگر درگیر شود.

زند افزود: در چنین شرایطی عده‌ای می‌خواهند بدون اینکه رفع آلایندگی صورت بگیرد مشاغل را از وضعیت سخت و زیان‌آور بودن خارج کرده و از این دایره حذف کنند؟! شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و سازمان تأمین اجتماعی با تهیه یک پیش‌نویس و بدون در نظر گرفتن و تعیین تکلیف آلایندگی‌ها، در صدد هستند مشاغل گروه الف را از دایره مشاغل سخت و زیان‌آور بودن حذف کنند. پرسش اینجاست که مبنا و اساس حذف گروه الف چیست؟!

وی ادامه داد: هنوز که آلایندگی‌ها را از بین نبرده‌اید. هر زمان که آلایندگی‌های محیط‌های کارگاهی را از بین بردید، آنگاه می‌توانید گروه خاصی را از دایره مشاغل سخت و زیان‌آور بودن حذف کنید. در گام نخست باید آلایندگی‌های محیط شغلی کارگر را از بین ببرند تا کارگر مطمئن شود که اگر بازه زمانی 20 سال اشتغال به 30 سال تبدیل شد، از نظر شنوایی مشکلی برای کارگر ایجاد نمی‌شود، ریه‌های وی از بین نمی‌رود، چشم‌های کارگر اذیت نمی‌شود و در نهایت سلامتی کارگر آسیب نمی‌بیند و تضمین می‌شود.

مجلس به بخشنامه اصلاح عناوین شغلی سازمان تأمین اجتماعی ورود کند

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها در راستای اصلاح عناوین شغلی تأکید کرده و اظهار داشت: هیچ شخصی مدعی نیست که نباید قانون و دستورالعمل‌ها را تغییر داد، بلکه ابتدا باید زیرساخت‌ها فراهم کنید. مجلس برای صیانت از حقوق موکلین خود باید به بخشنامه اصلاح عناوین شغلی سازمان تأمین اجتماعی ورود کند. چرا که نه کارگر و نه کارفرما، هیچ یک از این وضعیت راضی نیستند.

زند تصریح کرد: موضوع مهمتر دیگری که وجود دارد، بحث جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری است و باید این واسطه‌ها را جمع کرد. اگر واقعاً یک نفر در مجموعه‌ای اشتغال دارد و رضایتمندی در پی داشته، به همین دلیل وارد مجموعه شده است. بنابراین چه لزومی دارد یک واسطه وجود داشته باشد. بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری کارگری و غیرکارگری در مجلس به درازا کشیده شده است. ابتدا در مجلس یازدهم آغاز شده و در حال حاضر در مجلس دوازدهم هنوز به نتیجه نرسیده است.

