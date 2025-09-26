تصویب ایستگاه جدید نمازی برای خط حمل و نقل عمومی صدرا – شیراز

به گزارش ایلنا، روح‌الله شجاعیان با اشاره به تاریخچه این مسیر گفت: از سه سال پیش که ایستگاه قصردشت جابجا شد، مسیر تبادلی جدیدی از میدان گل‌های صدرا تا میدان اطلسی شیراز تعریف شد؛ اما از همان زمان، شهروندان خواستار امتداد مسیر تا میدان نمازی بودند، زیرا میدان اطلسی کاربرد لازم را نداشت.

وی افزود: طی دو سال گذشته رایزنی‌های متعددی با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز انجام شد، اما به دلیل عدم همکاری مدیریت پیشین، این موضوع به نتیجه نرسید.

شجاعیان ادامه داد: پس از تغییرات مدیریتی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شیراز، مذاکرات ادامه یافت و به نتیجه رسید و ایستگاه جدید نمازی در جلسه روز پنجشنبه ۳ مهر ماه به تصویب رسید.

به گفته نایب رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر صدرا، بر اساس تصمیم اتخاذ شده، در صورت اجرایی شدن تغییرات، اتوبوس‌های خط شهید سلیمانی از ایستگاه میدان گل‌ها (فلکه سنگی) صدرا حرکت کرده و در شهر شیراز در دو ایستگاه حوالی میدان اطلسی و میدان نمازی توقف خواهند کرد. محل ایستگاه نمازی نیز در جایگاه سابق تعبیه شده برای دوچرخه‌های بی‌دود خواهد بود و با نصب تابلو مشخص می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص زمان اجرایی شدن این طرح تصریح کرد: تا این مرحله، رایزنی و تصویب ایستگاه وظیفه شورا بوده اما پیگیری و اجرای آن در حیطه وظایف شهردار صدرا است.

وی درباره سر فاصله حرکت مینی بوس ها گفت: زمان‌بندی حرکت مینی بوس ها و افزایش ظرفیت خط به استعداد و‌ ظرفیت شهرداری بستگی دارد. شهرداری می تواند با کمک گرفتن از بخش خصوصی توان حمل و نقل خود را افزایش دهد.

وی تاکید کرد: نرخ کرایه مسیر باتوجه به مصوبه ابتدای سال تغییر نخواهد کرد و همچنان ۳۰ هزار تومان که رقمی منطقی است، باقی می ماند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز نیز با اشاره به برنامه‌های اولویت‌دار خود برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل شهری، گفت: بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام به ویژه پارکینگ‌های چندمنظوره بزرگ مقیاس از جمله احمدی، کاراندیش، فرهمندفر و غدیر تأکید داریم. همچنین، ایجاد و احداث توقفگاه‌ها و پایانه‌های مسافری چندکاربره (TOD) با توجه به وسعت شهر شیراز یکی دیگر از اهداف اصلی خواهد بود.

محمد فرخ‌زاده،بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافر و توسعه جایگاه‌های مخصوص خودروهای برقی، بازنگری در کمربندی و رینگ‌های اطراف شهر، همچنین اجرای طرح محدوده مرکزی کم‌آلاینده با محوریت معاینه فنی خودروها را از دیگر برنامه های اولویت دار خود بیان کرد.

وی بر بازنگری و افزایش تابلوهای راهنمای مسیر در سطح شهر به ویژه در بزرگراه‌ها و تقاطع‌های تازه افتتاح‌شده، پیشرفت سریع احداث خطوط ۲، ۳ و ۴ مترو کلان‌شهر شیراز و ساماندهی و افزایش ظرفیت پارکینگ‌ها، به ویژه در محدوده مرکزی شهر تأکید کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز ابراز امیدواری کرد که این برنامه‌ها بتوانند روند حمل و نقل و ترافیک شهری شیراز را به شکل مؤثری بهبود بخشیده و رفاه شهروندان را ارتقا دهند.

