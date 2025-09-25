به گزارش ایلنا از همدان، فتح‌الله توسلی، ضمن خیرمقدم به وزیر، به سوابق ارزشمند او در حوزه کشاورزی اشاره کرد و انتخاب او را مایه افتخار دانست.

وی شهرستان بهار را قطب تولید سیب‌زمینی کشور معرفی کرد و اظهار داشت که تولید سالیانه این محصول در شهرستان حدود ۲۵۰ هزار تن است.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس با تأکید بر اینکه بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند به امنیت غذایی کشور آسیب جدی بزند، به مشکلات صادرات سیب‌زمینی طی سال‌های گذشته اشاره کرد.

وی بیان کرد: سیاست‌های دولت در این زمینه منسجم نبوده و در مقاطعی که کشاورزان به امید صادرات اقدام به کشت می‌کنند، مرزها بسته شده و محصولشان روی دستشان می‌ماند.

توسلی همچنین به مشکلات جدی در حوزه صنایع تبدیلی اشاره کرد و گفت: چهار سال است که شخصاً یک پروژه صنایع تبدیلی را پیگیری می‌کنم، اما با مکاتبات متعدد با وزارتخانه‌های جهاد، صمت و اقتصاد و مسئولان بانکی، هنوز به نتیجه نرسیده‌ام.

وی افزود: این وضعیت باعث شده تا کشاورزان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند و سیب‌زمینی به صورت خام وارد بازار شده و از ارزش افزوده آن کاسته شود.

فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی و چالش سوخت

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس در ادامه به مشکلات فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی در استان همدان پرداخت و گفت: بسیاری از تراکتورها و کمباین‌های ما ۲۰ تا ۲۵ سال قدمت دارند که همین امر باعث مصرف بالای سوخت می‌شود، اما سهمیه سوخت اختصاص‌یافته به نیاز کشاورزان پاسخگو نیست.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های مربوط به ماده یک تبصره‌ها، خواستار نگاه ویژه مسئولان به این موضوع شد.

توسلی با تأکید بر اهمیت حفظ زمین‌های کشاورزی، گفت که در برخی موارد چاره‌ای جز تغییر کاربری وجود ندارد تا معیشت مردم تأمین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های موجود در شهرستان بهار اشاره کرد و گفت: ما در این شهرستان دانشکده صنایع غذایی داریم که در حال پیگیری برای احداث بیمارستان دامپزشکی در کنار آن هستیم که می‌تواند به عنوان یک نمونه در غرب کشور مطرح شود.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس همچنین به ظرفیت‌های انبارداری در بهار اشاره کرد و افزود: شهرستان ما بیشترین انبارها را در سطح استان دارد که حتی در حوزه‌های دفاعی نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

وی با اشاره به تأمین ۵۰ درصد گوشت شترمرغ و بوقلمون و ۱۸ درصد از نیاز پروتئین استان همدان توسط شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ، بر نقش اساسی این مناطق در تأمین پروتئین و نشاسته استان تأکید کرد. توسلی در پایان، خواستار توجه ویژه به مشکلات عشایر منطقه و همچنین فرسودگی شبکه‌های انتقال آب کشاورزی شد.

