به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مجید سلیمانی عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: در حال حاضر 7 هزار و 513 نفر دانشجوی فعال در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری داریم.

وی اضافه کرد: از این تعداد 4 هزار و 778 نفر در مقطع کارشناسی، 2 هزار و 242 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 493 نفر در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند. همچنین 480 دانشجوی خارجی و غیرایرانی در مقطع تحصیلات تکمیلی داریم.

معاون دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) از پذیرش و جذب 2 هزار و 163 نفر دانشجوی جدید در این دانشگاه در سال تحصیلی 1404-1405 خبر داد و گفت: از این تعداد 1221 نفر در مقطع کارشناسی، 850 نفر در مقطع ارشد و 92 نفر در مقطع دکتری پذیرش می‌شوند.

سلیمانی افزود: همچنین در دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) 163 رشته تحصیلی داریم که شامل 28 رشته در دانشکده ادبیات، 20 رشته در دانشکده علوم اجتماعی، 12 رشته در بخش علوم و تحقیقات اسلامی، 32 رشته در دانشکده علوم‌پایه، 43 رشته فنی و مهندسی، 15 رشته کشاورزی و منابع‌طبیعی و 12 رشته در دانشکده معماری و شهرسازی است. همچنین یک رشته هم در مرکز آموزش زبان فارسی داریم.

وی از جذب 352 دانشجوی بین‌المللی و خارجی در سال تحصیلی پیش رو خبر داد و گفت: این دانشجویان عمدتاً از کشور عراق هستند، همچنین برنامه جذب 200 دانشجوی خارجی در نیمسال دوم یعنی از ترم بهمن را در دستور کار داریم.

معاون دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) همچنین از دانش‌آموخته شدن 915 نفر در سال تحصیلی گذشته خبر داد و افزود: 457 نفر از این دانشجویان در مقطع کارشناسی و 258 نفر در مقطع تحصیلات تکمیلی دانش‌آموخته شدند.

