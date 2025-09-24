خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون آموزشی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) خبر داد؛

جذب 352 دانشجوی خارجی در دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)

جذب 352 دانشجوی خارجی در دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)
کد خبر : 1690982
لینک کوتاه کپی شد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) از جذب 352 دانشجوی بین‌المللی و خارجی در سال تحصیلی پیش رو خبر داد و گفت: این دانشجویان عمدتاً از کشور عراق هستند، همچنین برنامه جذب 200 دانشجوی خارجی در نیمسال دوم یعنی از ترم بهمن را در دستور کار داریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مجید سلیمانی عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: در حال حاضر 7 هزار و 513 نفر دانشجوی فعال در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری داریم.

وی اضافه کرد: از این تعداد 4 هزار و 778 نفر در مقطع کارشناسی، 2 هزار و 242 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 493 نفر در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند. همچنین 480 دانشجوی خارجی و غیرایرانی در مقطع تحصیلات تکمیلی داریم.

معاون دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) از پذیرش و جذب 2 هزار و 163 نفر دانشجوی جدید در این دانشگاه در سال تحصیلی 1404-1405 خبر داد و گفت: از این تعداد 1221 نفر در مقطع کارشناسی، 850 نفر در مقطع ارشد و 92 نفر در مقطع دکتری پذیرش می‌شوند.

سلیمانی افزود: همچنین در دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) 163 رشته تحصیلی داریم که شامل 28 رشته در دانشکده ادبیات، 20 رشته در دانشکده علوم اجتماعی، 12 رشته در بخش علوم و تحقیقات اسلامی، 32 رشته در دانشکده علوم‌پایه، 43 رشته فنی و مهندسی، 15 رشته کشاورزی و منابع‌طبیعی و 12 رشته در دانشکده معماری و شهرسازی است. همچنین یک رشته هم در مرکز آموزش زبان فارسی داریم.

وی از جذب 352 دانشجوی بین‌المللی و خارجی در سال تحصیلی پیش رو خبر داد و گفت: این دانشجویان عمدتاً از کشور عراق هستند، همچنین برنامه جذب 200 دانشجوی خارجی در نیمسال دوم یعنی از ترم بهمن را در دستور کار داریم.

معاون دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) همچنین از دانش‌آموخته شدن 915 نفر در سال تحصیلی گذشته خبر داد و افزود: 457 نفر از این دانشجویان در مقطع کارشناسی و 258 نفر در مقطع تحصیلات تکمیلی دانش‌آموخته شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی