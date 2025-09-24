رئیس سازمان سرمایهگذاری شهرداری خبر داد:
ایجاد سیتیسنتر از برنامههای اولویتدار سرمایهگذاری در شهر اراک
قراردادهای متعددی در حوزه پروژههای تفریحی و گردشگری اراک منعقد شده است
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای شهری، گفت: ایجاد سیتیسنتر (مرکز شهر) اراک یکی از برنامههای اولویتدار این سازمان به شمار میرود. این پروژه که جزء بزرگترین پروژهای سرمایهگذاری شهر اراک در 10 سال گذشته بوده است، نه تنها به افزایش کیفیت زندگی شهروندان کمک میکند، بلکه به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و همچنین رونق اقتصادی شهر نیز منجر خواهد شد.
به گزارش ایلنا، فرامرز مهاجرانی افزود: این پروژه میتواند به بهبود فضاهای عمومی و ایجاد اشتغال در شهر کمک کند. پیشبینی شده این پروژه با اعتباری بالغ بر 80 هزار میلیارد ریال در فضایی به وسعت 120 هزار مترمربع در 8 طبقه در مجاورت میدان حضرت امام خمینی (سهراهی خمین) نزدیک نمایشگاه بینالمللی استان مرکزی، ایجاد شود. نقشههای ساختمانی این پروژه در دست تهیه است و تمامی تلاشها به کار گرفته شده تا فراخوان سرمایهگذار برای دی ماه سال جاری انجام شود.
وی ادامه داد: طراحی یک مجتمع گردشگری، فودکورد و مجموعههای بازی در منطقه گردشگری گردو، نیز در حال طراحی است. اقدامات جذب سرمایهگذار این مجتمع تا پایان سال انجام شود. ایجاد یک مجموعه ورزشی در دره گردشگری گردو، فودکورت، رستوران، کافه کتاب و مینیکافه بالای مجتمع آفتاب نیز در دست اقدام است. همچنین ایجاد مجموع رستوران در پارک ارغوان و 20 غرفه مختلف در شهر اراک از دیگر برنامههای سال جاری است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک اظهار داشت: سال گذشته 26 هزار میلیارد ریال پروژه مشارکت در ساخت توسط سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک منعقد شد که شامل ایجاد مجتمع خدمات بین راهی دره گردو به ارزش 7000 میلیارد ریال، ایجاد یک مجتمع تجاری در مکان شهربانی قدیم به ارزش 11 هزار میلیارد ریال و شرکت تعاونی مسکن دادگستری در خیایان نواب به ارزش 8000 میلیارد ریال است.
مهاجرانی به انعقاد قرارداد در راستای ایجاد شهربازی در مجتمع تجاری آفتاب اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در سال جاری یک قرارداد خوب برای ایجاد شهربازی در بالای مجتمع تجاری آفتاب اراک با نصب 45 وسیله بازی به ارزش 250 میلیارد ریال منعقد شده است. شهرداری اراک هماکنون در حال کفسازی مجموعه است تا سرمایهگذار بتواند وسایل خود را نصب کند و پیشبینی شده این پروژه تا دی ماه سال جاری آماده بهرهبرداری شود.
وی به انعقاد قرارداد در راستای ایجاد بخشهای گردشگری و توریستی و تفریحی در پارک جنگلی شهر اراک اشاره کرده و بیان داشت: در سال جاری یک قرارداد مهم در خصوص پارک جنگی شهید باهنر این شهر با سرمایهگذار منعقد شده است. در راستای این قرارداد 30 غرفه به همراه مجموعه رستوان و یک محوطه برای ساماندهی وانتبارهای غذا در این پارک به ارزش 300 میلیارد ریال ایجاد میشود. اجرای این امکان میتواند گردشگری را در اراک توسعه دهد.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک به ایجاد مجموعه فود استریت در شهر اراک اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: مجموعه فوداستریت (غذاهایی که در کنار خیابانها عرضه میشود) شهر اراک نیز از دیگر پروژههای مهم شهری است. قرارداد این مجموعه سال گذشته منعقد شده و با اجرای سرمایهگذاری 400 میلیارد ریالی، در 7 مهر ماه سال جاری به بهرهبرداری میرسد.