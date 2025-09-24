به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، ابراهیم یوسفی گفت: طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز جدید در شهرستان‌های بوانات و سرچهان شناسایی و ۴ حلقه چاه غیرمجاز پُر و مسلوب‌المنفعه شده است.

یوسفی خاطرنشان کرد: حفر چاه‌های غیرمجاز منجر به برداشت غیرقانونی از سفره‌های آب زیرزمینی و آسیب جدی به این منابع ارزشمند آب و تضییع حقوق بیت‌المال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت و با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی و هدررفت منابع آبی ۹ مورد خط انتقال غیرمجاز آب شناسایی و جمع‌آوری شده است.

یوسفی همچنین از توقیف یک دستگاه کمپرسور که با کاربری برداشت غیرمجاز و غیرقانونی آب مورد استفاده بود، خبر داد و گفت: در کنار آن، سه مورد تطبیق منصوبات انجام شد تا از برداشت‌های بیش از حد مجاز پروانه‌های بهره‌برداری جلوگیری شود.

سرپرست اداره منابع آب بوانات و سرچهان گفت: این اقدامات در راستای صیانت از منابع آبی، پیشگیری از تخلفات و ارتقای بهره‌برداری اصولی از آب‌های زیرزمینی انجام شده و در نیمه دوم سال نیز با جدیت بسیار بیشتر ادامه خواهد یافت.

