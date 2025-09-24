خبرگزاری کار ایران
شناسایی و مسلوب‌المنفعه شدن چاه‌های غیرمجاز آب در سرچهان و بوانات

سرپرست اداره منابع آب شهرستان‌های بوانات و سرچهان از اجرای گسترده طرح‌ شناسایی و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز آب با هدف صیانت از منابع ارزشمند آب، طی شش ماه ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، ابراهیم یوسفی گفت: طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز جدید در شهرستان‌های بوانات و سرچهان شناسایی و ۴ حلقه چاه غیرمجاز پُر و مسلوب‌المنفعه شده است.

یوسفی خاطرنشان کرد: حفر چاه‌های غیرمجاز منجر به برداشت غیرقانونی از سفره‌های آب زیرزمینی و آسیب جدی به این منابع ارزشمند آب و تضییع حقوق بیت‌المال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت و با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی و هدررفت منابع آبی ۹ مورد خط انتقال غیرمجاز آب شناسایی و جمع‌آوری شده است.

یوسفی همچنین از توقیف یک دستگاه کمپرسور که با کاربری برداشت غیرمجاز و غیرقانونی آب مورد استفاده بود، خبر داد و گفت: در کنار آن، سه مورد تطبیق منصوبات انجام شد تا از برداشت‌های بیش از حد مجاز پروانه‌های بهره‌برداری جلوگیری شود.

سرپرست اداره منابع آب بوانات و سرچهان گفت: این اقدامات در راستای صیانت از منابع آبی، پیشگیری از تخلفات و ارتقای بهره‌برداری اصولی از آب‌های زیرزمینی انجام شده و در نیمه دوم سال نیز با جدیت بسیار بیشتر ادامه خواهد یافت.

