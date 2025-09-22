مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛
شیراز اکسپو بزرگترین نمایشگاه اقتصادی کشور می شود
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: این نمایشگاه با حضور ۱۴۰ واحد برتر، در تاریخ نمایشگاههای استان فارس بینظیر است و در فضایی به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب امروز ٣١ شهریور در نشست خبری نمایشگاه شیراز، اکسپو ۲۰۲۵ افزود: این نمایشگاه با حضور ۱۴۰ واحد برتر و اختصاص فضاهای ویژه به حوزههای مختلف صنعتی، معدنی، خدمات و دانشبنیان، پس از ایران اکسپو، بزرگترین نمایشگاه اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به روند آمادهسازی این رویداد اظهار کرد: برنامههای اجرایی نمایشگاه به صورت متمرکز از اول مرداد آغاز شد و در این راستا هفت کمیته تشکیل شد. کمیته اجرایی به ریاست اتاق بازرگانی، اطلاعرسانی به ریاست سبحان تقوی مشاور استاندار فارس، تشریفات به ریاست مدیرکل اتباع، پذیرش به ریاست دفتر وزارت امور خارجه، امنیتی به ریاست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس و پایش به ریاست معاون اقتصادی استانداری فعالیت میکنند. کمیتهها به طور مرتب جلسات خود را برگزار کردند.
وی افزود: یک سالن به شرکتهای حوزه معدن اختصاص یافته و تمرکز ویژهای بر حوزه خدمات، شامل خدمات فنی، مهندسی، پزشکی و نوآوری گذاشته شده است.
مدیرکل صمت فارس با بیان هدف نمایشگاه گفت: تمرکز ما بر تکمیل زنجیرههای ارزش است، چراکه به دلیل خامفروشی در حوزه کشاورزی و معدنی استان، به دنبال توسعه و تکمیل زنجیرههای ارزش هستیم.
وی ادامه داد: یک سالن به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع به شرکتهای دانشبنیان اختصاص یافته و سالنی نیز برای معرفی ظرفیتهای شهرستانهای استان در نظر گرفته شده است.
مجرب با اشاره به اسنکه پس از نمایشگاه ایران اکسپو، میتوان گفت شیراز اکسپو بزرگترین نمایشگاه اقتصادی کشور است، تصریح کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای استان در حوزههای مختلف فراهم خواهد کرد.
شیراز اکسپو ۲۰۲۵؛ نقطه اتصال سرمایهگذاران داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس نیز در این نشست گفت: اکسپو شیراز با حضور گسترده هیأتهای خارجی و پیشبینی استقبال چشمگیر از سوی سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج، به فرصتی کمنظیر برای توسعه اقتصادی و تعاملات بینالمللی استان فارس تبدیل خواهد شد.
محسن نهاوندی میزان مشارکت دستگاههای اجرایی را در برگزاری اکسپو شیراز تجربهای منحصربهفرد در همکاریهای بیندستگاهی دانست و تأکید کرد: انسجام و همافزایی شکلگرفته میان نهادهای مختلف، نویدبخش موفقیت بزرگ این نمایشگاه است.
وی با تشریح ابعاد برگزاری نمایشگاه توضیح داد: این رویداد در فضایی وسیع به مساحت بیش از ۱۰ هکتار برگزار میشود که حدود ۷۰۰۰ مترمربع آن به فضاهای مفید اختصاص دارد و در صورت نیاز، قابلیت افزایش تا ۱۲ هزار مترمربع نیز پیشبینی شده است. علاوه بر این، امکان برگزاری برنامهها و رویدادهای جانبی در فضای باز نمایشگاه فراهم خواهد بود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس با اشاره به ساختار فیزیکی این رویداد افزود: اکسپو شیراز شامل شش سالن دائمی، دو سالن موقت و فضاهای روباز خواهد بود. وجه تمایز اصلی این نمایشگاه با دیگر رویدادهای مشابه، نقش مستقیم شرکت نمایشگاهها بهعنوان مجری اصلی است که امکان مدیریت یکپارچه، هماهنگ و مؤثرتر را فراهم میسازد.
نهاوندی در ادامه درباره حضور هیأتهای خارجی اظهار داشت: پیشبینی میشود دستکم ۳۰۰ نفر از نمایندگان و هیأتهای خارجی در اکسپو شیراز شرکت کنند. تاکنون بیش از ۲۰ کشور علاقهمندی خود را برای مشارکت اعلام کردهاند و حدود ۶۰ سرمایهگذار خارجی از کشورهایی چون پاکستان، عراق، قطر، عمان، افغانستان و امارات متحده عربی که دارای سوابق موفق سرمایهگذاری هستند، برای حضور نهایی تأیید شدهاند.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایههای ایرانیان مقیم خارج گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما، برقراری ارتباط مؤثر با جامعه ایرانیان خارج از کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری آنها برای رشد و توسعه استان فارس است. به همین منظور، رایزنیهای گستردهای با بخشهای مختلف این جامعه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس با اشاره به اهمیت نتایج عملی این رویداد خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی ما و غرفهداران، دستیابی به دستاوردهای واقعی و ملموس است. در مراسم اختتامیه نمایشگاه، غرفههایی که بیشترین قراردادها را منعقد کرده و بیشترین سرمایهگذاری را جذب کرده باشند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.