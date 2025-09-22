به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عیسی سهرابی روز دوشنبه سی یکم شهریور ماه در آیین زنگ شکوفه‌ها که با حضور جمعی از مسئولان لرستانی در دبستان دخترانه «شاهد» خرم‌آباد نواخته شد، اظهار کرد: آمادگی ۱۰۰ درصدی تمام مدارس لرستان برای میزبانی ۳۶۴ هزار دانش آموز با حضور بیش از ۲۸ هزار معلم، حاصل زحمات پنج ماهه در سطوح مختلف مدیریتی آموزش و پرورش استان است.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های مختلف تدریس برای معلمان پایه‌های مختلف تحصیلی تصریح کرد: در این دوره‌ها نسبت به توانمندسازی معلمان و ارائه الگوهای برتر تدریس با هدف افزایش بار علمی کلاس‌های درس اقدام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه راه شهدا از مسیر مدرسه آغاز می‌شود تاکید کرد: در سند تحول بنیادین از مدرسه صالح به عنوان مدرسه تراز دانش آموزان انقلاب اسلامی یاد می‌شود و در لرستان نیز تلاش شده است علاوه بر تعلیم، تربیت دینی دانش آموزان نیز مورد توجه قرار گیرد.

سهرابی ساده‌سازی را از ویژگی‌های بارز مدرسه برشمرد و ادامه داد: قامت مدرسه قامت جامعه است و متناسب‌سازی از دیگر شاخص‌های مدارس تراز انقلاب اسلامی می‌باشد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین اظهار کرد: اساس توسعه کشور آموزش و پایه آموزش نیز، دوره ابتدایی است.

رضا سپهوند بیان کرد: توجه به دانش آموزان ابتدایی در ذهن آنان ماندگار است بنابراین باید در این راستا سنگ تمام گذاشت و معلمان نیز این مقطع را جدی بگیرند.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در دوره ابتدایی ادامه داد: در سطح استان توجه ویژه‌ای بر آموزش متمرکز است و در مجلس تلاش می‌شود حقوق معلمان مورد پیگیری قرار گیرد تا حق تضییع شده آنان نیز احیا شود.

ماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنیان تعلیم و تربیت فرزندان و نسل جوان در دوره ابتدایی شکل می‌گیرد افزود: همه ما برای توسعه کشور تلاش می‌کنیم و ارکان توسعه نیز فرزندان این مرز و بوم هستند بنابراین باید آرامش اساسی در مدارس برقرار شود.

وی اظهار داشت: بهترین و توانمندترین معلمان باید برای تدریس دانش آموزان دوره ابتدایی انتخاب شوند.

انتهای پیام/