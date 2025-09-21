خبرگزاری کار ایران
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر‌ماه سال ١٤٠٤
کد خبر : 1689182
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان فارس از فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر‌ماه در سال‌جاری خبر داد.

‌‌به گزارش ایلنا، سرهنگ سید جواد رضوی، اظهار داشت: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر‌ماه سال ١٤٠٤دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+١٠ برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

‌وی افزود: مشمولان اعزامی می‌بایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.

‌سرهنگ رضوی گفت: همچنین مشمولان می‌بایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه خود داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان فارس تصریح کرد: عدم حضور به‌موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵٨ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

‌سرهنگ رضوی در پایان گفت: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانیwww. vazifeh. ir و یا کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا)، از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند. 

