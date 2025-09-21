فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهرماه سال ١٤٠٤
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان فارس از فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهرماه در سالجاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سید جواد رضوی، اظهار داشت: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مهرماه سال ١٤٠٤دریافت کردهاند، میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+١٠ برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.
وی افزود: مشمولان اعزامی میبایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.
سرهنگ رضوی گفت: همچنین مشمولان میبایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه خود داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان فارس تصریح کرد: عدم حضور بهموقع در زمان و محلهای تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵٨ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
سرهنگ رضوی در پایان گفت: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان به نشانیwww. vazifeh. ir و یا کانال سازمان در پیامرسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا)، از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.