معاون عمرانی استاندار قزوین:
زیرساختهای مورد نیاز برای بازدید ارزیابان یونسکو از الموت فراهم شود
معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید با در نظر گرفتن مبنای جهانی شدن الموت، اقدامات خود را برنامهریزی و عملیاتی کنند. همچنین دستگاههای خدماترسان و اجرایی موظفند زیرساختهای مورد نیاز برای بازدید ارزیابان یونسکو را در کوتاهترین زمان فراهم کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه هماهنگی برای رفع مشکلات و نیازهای مرتبط با ثبت جهانی الموت ظهر امروز به ریاست جواد حقلطفی، معاون عمرانی استاندار قزوین برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی از جمله راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، برق، محیط زیست، منابع طبیعی، هلالاحمر و فوریتهای پزشکی همچنین شهردار رازمیان و بخشداران الموت شرقی و غربی تشکیل شد، موضوعات مربوط به آمادهسازی منطقه برای استقرار کارشناسان یونسکو بررسی شد.
معاون عمرانی استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت ثبت جهانی دژها و قلعههای تاریخی الموت گفت: این موضوع برای استان قزوین فرصتی ارزشمند و اثرگذار است که میتواند زمینهساز جهش بزرگ در حوزه گردشگری و تبدیل شدن الموت به مقصد بینالمللی شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: آمادهسازی مسیرهای دسترسی و بازدیدهای فنی از سوی دستگاههای مسئول باید با جدیت و سرعت دنبال شود تا زمینه برای حضور کارشناسان یونسکو در منطقه مهیا شود.