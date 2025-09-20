مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
پیشبینی برداشت بیش از 588 هزار تن گوجهفرنگی از مزارع قزوین
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از برداشت 85 درصدی گوجه فرنگی از سطح 7 هزار هکتار مزارع این استان خبر داد و پیشبینی کرد تا پایان فصل برداشت، بیش از 588 هزار تن محصول برداشت شود.
به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: تولید گوجه فرنگی در استان قزوین از اهمیت ویژهای در تامین نیاز روزمره مردم برخوردار است و این محصول به عنوان یکی از محصولات صادراتی استان نیز محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه 5 هزار تن از گوجه فرنگی تولیدی استان به کشورهای امارات و قطر صادر میشود، افزود: با اجرای پروژههای متعدد در زمینه ارتقای سطح کیفی و کمی تولید گوجه فرنگی در استان، روشهای نوین کشت از جمله کشت زیر پلاستیک و سایبان (نت هاوس) در حال توسعه است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ارقام مورد استفاده در کشت گوجه فرنگی استان را شامل 8320، ریبیویو، برنتا، باسیمو و بدرو اعلام کرد.
جلیلوند با بیان اینکه در صورت مساعد بودن شرایط جوی انتظار میرود برداشت این محصول تا آبان ماه ادامه داشته باشد، تصریح کرد: با توجه به حجم تولید گوجه فرنگی در استان، پیشبینی میشود تعادل قیمت و فراوانی در بازار تا آخر فصل پاییز حفظ شود.
وی در پایان شهرستانهای تاکستان، بوئین زهرا و قزوین را به ترتیب، مناطق اصلی تولید گوجه فرنگی در استان معرفی کرد.