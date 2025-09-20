به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: تولید گوجه فرنگی در استان قزوین از اهمیت ویژه‌ای در تامین نیاز روزمره مردم برخوردار است و این محصول به عنوان یکی از محصولات صادراتی استان نیز محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 5 هزار تن از گوجه فرنگی تولیدی استان به کشورهای امارات و قطر صادر می‌شود، افزود: با اجرای پروژه‌های متعدد در زمینه ارتقای سطح کیفی و کمی تولید گوجه فرنگی در استان، روش‌های نوین کشت از جمله کشت زیر پلاستیک و سایبان (نت هاوس) در حال توسعه است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ارقام مورد استفاده در کشت گوجه فرنگی استان را شامل 8320، ریبیویو، برنتا، باسیمو و بدرو اعلام کرد.

جلیلوند با بیان اینکه در صورت مساعد بودن شرایط جوی انتظار می‌رود برداشت این محصول تا آبان ماه ادامه داشته باشد، تصریح کرد: با توجه به حجم تولید گوجه فرنگی در استان، پیش‌بینی می‌شود تعادل قیمت و فراوانی در بازار تا آخر فصل پاییز حفظ شود.

وی در پایان شهرستان‌های تاکستان، بوئین زهرا و قزوین را به ترتیب، مناطق اصلی تولید گوجه فرنگی در استان معرفی کرد.

انتهای پیام/