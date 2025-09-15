به گزارش ایلنا، محسن کلاری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهر صدرا برای پاسخگویی به نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان به ۲۸ مدرسه جدید نیاز دارد، افزود: در حال حاضر، ساخت ۸ مدرسه در این شهر در حال انجام است.

وی در واکنش به حواشی اخیر پیرامون شهریه مدرسه بین‌الملل شیراز، گفت: این مدارس زیر نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند و شهریه آن‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان، به‌علاوه هزینه‌های فوق‌برنامه است.

کلاری با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در روز سه‌شنبه اول مهر، گفت: ۹۴۰ هزار دانش‌آموز و ۳۰۰ هزار نوآموز در استان فارس، سال تحصیلی خود را در ۷۶۰۹ مدرسه و حدود ۱۰۰۰ کودکستان آغاز خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با تأکید بر گستردگی آموزش و پرورش فارس، یادآور شد: این استان با ۶۱ ناحیه آموزشی، ۶۳ هزار معلم و پرسنل، از استان‌های بزرگ کشور محسوب می‌شود و در برخورداری از مدارس عشایری و استثنایی، رتبه نخست کشور را دارد.

کلاری با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان، تصریح کرد: برای ارتقای کیفیت آموزشی، مشارکت داوطلبانه مردم ضروری است؛ چرا که سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد هزینه‌ها به‌عنوان سرانه به مدارس اختصاص یافت.

وی یا تأکید بر ممنوعیت دریافت وجه هنگام ثبت‌نام، افزود: مشارکت مالی والدین باید داوطلبانه باشد و دریافت اجباری هرگونه هزینه غیرقانونی است. حساب مدارس پس از آغاز سال تحصیلی بررسی می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به معافیت دانش‌آموزان کم‌برخوردار از پرداخت مشارکت، گفت: هزینه‌های جاری مدارس معمولاً با مشارکت ۱.۵ تا ۲ میلیون تومانی از سوی هر دانش‌آموز تأمین می‌شود.

وی درباره مدارس استعداد‌های درخشان نیز گفت: این مدارس مجازند در صورت برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه، تا ۵۰ درصد شهریه مدارس غیردولتی را دریافت کنند؛ در فارس، این رقم حدود ۳۰ درصد است.

کلاری با اشاره به ثبت شهریه مصوب مدارس غیردولتی و کودکستان‌ها در سامانه مربوطه، اظهار کرد: امسال میزان شکایات مردمی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی همچنین به اختلاف ایجادشده میان آموزش و پرورش و راه و شهرسازی در خصوص اراضی هنرستان کشاورزی شهید مطهری اشاره کرد و گفت: با دستور استاندار فارس، ساخت مسکن ملی در این اراضی منتفی شده و مقرر شده زمین جایگزین برای این پروژه اختصاص یابد.

کلاری از صدور مجوز استخدام ۱۸۰۰ نیروی خدماتی برای استان فارس خبر داد و افزود: آزمون و مصاحبه تخصصی معلمان جدید با کیفیت بالا برگزار می‌شود و دو برابر ظرفیت مورد نیاز به مصاحبه دعوت خواهند شد. برای جذب ۱۹۵۰ معلم، ۳۹۵۰ نفر به مرحله گزینش راه یافته‌اند و دوره‌های آموزشی بدو خدمت برای آنان در نظر گرفته شده است.

ژیلا حیدری، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز در این نشست گفت: سامانه سیدا برای شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل فعال است و تاکنون ۱۰۰ درصد این افراد شناسایی شده‌اند. از میان آنها، ۱۴۳ نفر به دلیل مشکلات اقتصادی ترک تحصیل کرده‌اند که با کمک خیرین، تلاش شده مشکلاتشان رفع شود.

وی افزود: برخی دانش‌آموزان با هوش بهر مرزی به دلیل تراکم کلاس‌ها از چرخه آموزش خارج شده‌اند. برای رسیدگی به این گروه، طرحی با استفاده از مشاوران و کارشناسان اختلالات یادگیری و ۴ ساعت اضافه‌کار برای معلمان در شیفت مخالف اجرا شده است.

معاون آموزش ابتدایی در خصوص تحصیل اتباع خارجی، گفت: امسال درصد مشخصی برای پذیرش این دانش‌آموزان تعیین نشده و آنان می‌توانند با معرفی‌نامه اداره کل اتباع ثبت‌نام کنند.

یزدان دشتیان، معاون آموزش متوسطه نیز در این نشست با اشاره به رتبه هشتم استان فارس در گروه آزمایشی ریاضی، از تدوین بسته آگاهی‌بخشی درباره کنکور و امتحانات نهایی برای دانش‌آموزان، والدین و کادر آموزشی خبر داد.

وی با اشاره به افزایش علاقه‌مندی به تحصیل در هنرستان‌ها، گفت: در تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، دانش‌آموزان از ظرفیت کارگاه‌های این اداره بهره‌مند خواهند شد. همچنین، ثبت‌نام در هنرستان‌ها بدون محدودیت آدرس انجام می‌شود و هدف‌گذاری شده تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۵۰ درصد دانش‌آموزان به هنرستان‌ها هدایت شوند.

سید کاظم حسینی، معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش فارس نیز از ارسال بیش از ۵۶ هزار قلم تجهیزات ورزشی به مدارس استان خبر داد و گفت: ارزش این تجهیزات حدود ۳۰ میلیارد تومان است. همچنین، آبخوری و سرویس‌های بهداشتی ۴۰۰ مدرسه نوسازی و بهسازی شده‌اند.

دهقان، معاون نظارت و بازرسی آموزش و پرورش فارس با اشاره به فعالیت هفت کارگروه در پروژه مهر، گفت: تاکنون ۳۰۰ شکایت مردمی دریافت شده که برخی منجر به بازگشت هزینه‌ها شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافتی مدارس نسبت به سال گذشته کاهش یافته و حتی برخی مدارس هیچ‌گونه مشارکتی دریافت نکرده‌اند.

وی از مردم خواست با اسکن کیوآرکد‌های نصب‌شده در مدارس و پاسخ به پرسش‌ها، آموزش و پرورش را در نظارت بهتر همراهی کنند.

انتهای پیام/